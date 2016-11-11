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Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила Центр детской онкологии и гематологии в Боровлянах

11 ноября 2016 17:15
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Новости Беларуси. Президент Турции прибыл в Минск в сопровождении супруги (подробнее о визите здесь). Эмине Эрдоган свой визит посвятила искусству и благотворительности.

Ее знакомство с Беларусью началось с посещения Национального художественного музея.

Первую леди Турции, а она настоящий  ценитель искусства, поразила коллекция главной живописной сокровищницы нашей  страны. Ознакомившись с экспозиций. Эрдоган обсудила с директором музея возможность организации выставок турецкого искусства в Беларуси и белорусского в Турции.

Поводом для разговора стала картина Виктора Васнецова «Ковер-самолет».

Затем супруга президента Турции отправилась в Боровляны, где посетила Центр детской онкологии и гематологии. К маленьким пациентам Эмине Эрдоган приехала, конечно же, не с пустыми руками:

первая леди Турции подарила ребятам немало подарков, а заодно пригласила отдохнуть в специальном лагере на территории Турции.

Общаясь с пациентами и персоналом центра супруга Президента Турции выразила свое восхищение уровнем медицинской помощи и ее доступностью для белорусов. Также она особенно отметила ценность совместного пребывания в центре детей и родителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Турция

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