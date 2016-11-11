«Любой гражданин нашей страны вправе найти дорогу к своему храму»: Александр Лукашенко и Реджеп Эрдоган посетили Соборную мечеть

Новости Беларуси. Беларусь славится традициями веротерпимости и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Об этом 11 ноября заявил Президент Беларуси во время открытия Соборной мечети в Минске.

В церемонии также принял участие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл 11 ноября в белорусскую столицу с официальным визитом.

Открытие мечети стало долгожданным событием для религиозных объединений и общин.

Ведь всего в нашей стране проживает порядка 20 тысяч мусульман.

Соборная мечеть станет одной из крупнейших в Восточной Европе. Одновременно здесь смогут молиться более полутора тысячи верующих.

И как отметил Александр Лукашенко, Беларусь – страна с миролюбивым характером, где ценят мир и спокойствие,

поэтому и возводят храмы для всех конфессий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любой гражданин нашей страны вправе найти свою дорогу к своему храму, и никто не имеет права и не должен его понуждать поступать иначе. Поэтому сегодня мы открываем этот великий храм, который будет не просто домом для мусульман, а этот храм привнесёт огромный вклад в развитие культуры нашей Беларуси. Я убеждён, что Соборная мечеть, возведённая при личной поддержке президента Турции, моего хорошего друга и товарища Реджепа Эрдогана, станет для мусульман Беларуси и для всего белорусского народа важным духовным центром, источником просвещения и распространения гуманистических идей и истинных целей ислама.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики:

Беларусь – это та страна, где люди самых разных этнических и религиозных корней проживают под одной крышей, в мире и согласии. И мы с вами - свидетели того, что здесь такая палитра, такое разнообразие воспринимается не как источник потенциальной угрозы, а как красота, символ богатства и достояния. Лично от себя и от имени своего народа благодарю всех, кто имеет отношение к строительству мечети и ее открытию. Она, в том числе, станет символом дружбы белорусского и турецкого народов.

Главы государств ознакомились с обустройством мечети, оставили записи в книге почетных гостей.

Затем Президент Турции совершил намаз. Это обязательная пятничная молитва мусульман, которая предписана Кораном, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.