В Минске 11 ноября откроется Соборная мечеть на 1500 человек (фотофакт)

Новости Беларуси. Во время визита Президента Турции состоится церемония открытия Соборной мечети в Минске, первой и пока что единственной. Кстати, пятница для этого выбрана не случайно. Этот день праздничный для мусульман.

Первая мечеть в Минске существовала ещё с конца XVI века в районе известном, как Татарская слобода.

Но в 1949 она была закрыта.

Новая мечеть строилась более 10 лет и сегодня на пересечении улиц Грибоедова и Игнатенко уже можно любоваться культовым сооружением.

На первом этаже решено расположить всю инфраструктуру: санитарно-гигиенические блоки, помещения для омовений, кабинеты, библиотеку. Есть и несколько комнат для гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По проекту во время пятничной молитвы здесь может поместиться до 1500 верующих.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь:

В Минске нет мечети. Те временные постройки, которые были, не удовлетворяли запросы молящихся. Поэтому в пятничные день на обязательную коллективную молитву приходило столько людей, что они не вмещались в этих бытовых помещениях. А сейчас – такие условия! Конечно, отовсюду будут приходить люди. Пусть храм выполняет одну из важнейших функций: объединение людей, их понимание, мирного, доброго отношения с людьми. Пусть сеет добро.