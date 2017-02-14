«Развязать предпринимательскую инициативу и простимулировать бизнесменов»: итоги совещания у Президента

Новости Беларуси. Тотальный контроль предприятий – в сторону, от абсурдных технологических норм отказаться, а принципы ведения бизнеса упростить. 14 февраля на совещании Президент поручил контролирующим органам сократить количество плановых проверок. По инициативе главы государства создана рабочая группа, которая должна усовершенствовать подобную деятельность и устранить излишние требования к предприятиям. В ее составе – известные бизнесмены и экономические эксперты.

Что такое вести бизнес, Сергей Михайлович знает как никто другой. С предпринимателями знаком, да и у самого бизнес-вопросы возникали не раз. Его фирма занимается сервисным обслуживанием авто на рынке 25 лет. Говорит, без абсурдных ситуаций не обходится.

Сергей Варивода, директор сервисного центра:

Я могу привести пример. Когда ввозится не растительное масло, а автомобильное, проходит все испытания в Республике Беларусь, на него выдаются сертификаты соответствия в установленном порядке, но нет еще одной бумажки, которую контролеры считают документом о качестве, – паспорта. И за это предусмотрена ответственность – до 100% суммы выручки, которую предприниматель получил от реализации этого товара.

И такие упреки со стороны представителей бизнеса (причем как крупного, так и мелкого) звучат все чаще. Огромное количество проверок не дает покоя, а чтобы открыть и вести свой бизнес, понадобится не меньше чем полгода. Все из-за непомерного числа административных процедур. В таких условиях о стимулировании молодых и начинающих и речи быть не может. Поэтому условия для ведения бизнеса можно и нужно менять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам хватит увлекаться тотальным контролем, давно пора пересмотреть подходы к самой его сути. Основной акцент – на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб – не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом. И сами занимайтесь своим делом. Перед открытием предприятия (или действующее предприятие): определили, если надо – проверили, установили, уточнили, рассказали. На основании уже новых нормативов, которые будут введены. И не надо туда ходить больше с всякими ревизиями и проверками.

Дальше, по закону, ответственность на руководителя. Пусть он там занимается и противопожарной, и санитарной, и прочими видами безопасности.

Около 450 проверок ежедневно. Нужных, мелких, но иногда и бестолковых. Вот только гарантом безопасности это становится едва ли.

Это, без преувеличения, нашумевшие кадры. Апрель 2014 года. Тогда при посещении Слуцкого мясокомбината были выявлены факты грубого нарушения условий хранения мясных изделий. О качестве продукции красноречиво говорил и запах в цехах. В итоге все дошло до возбуждения уголовных дел. Такой случай наглядно подтверждает: количество проверок не означает качество работы. Скорее, наоборот.

Александр Лукашенко:

Все внеплановые проверки должны перестать быть лазейкой для контролирующих структур, способных парализовать фактически любую организацию. Для этого надо повысить ответственность контролеров. Тогда они лишний раз подумают, стоит ли идти мешать нормальной работе предприятия.

Что касается плановых проверок, они также подлежат сокращению. Только в прошлом году их проведено порядка 50 тысяч. Другими словами, каждый восьмой субъект хозяйствования. Это очень много, особенно для нашего компактного государства.

«На карандаше» экспертного совета все проблемные вопросы далеко не один день. Входят в него люди опытные. Причем не только представители правительства, Администрации, руководители ведомств, но и директора предприятий – опытные хозяйственники и управленцы. Кто как не они знают все недостатки бизнес-климата, но в то же время понимают и необходимость повышенного контроля.

Александр Субботин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора:

Мы будем максимально осторожно и максимально тщательно подходить к этой оптимизации, потому что, наверное, здоровье человека, безопасность, благополучие не оценивается никакими деньгами.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сегодня обязательными являются 125 нормативно-правовых актов. И сегодня ставим перед собой задачу еще на 40% сократить. Конечно, самый главный вопрос – это соблюдение безопасности, устойчивость зданий, пожарная безопасность, экологическая безопасность.

Тем временем вопросы есть и к самим контролерам. Главным был и остается КГК. А вот у коммерческих организаций не должно остаться никаких контрольных функций.

Непонятная ситуация складывается и с правоохранителями.

Александр Лукашенко:

Есть конкретный пример. МВД дало поручение Минфину провести ревизию «Белагросервиса», для которой пришлось назначить более 800 встречных проверок сельхозпредприятий. Как мне докладывают, сегодня из них проведено уже более 300. И, думаете, они дали какой-то результат? Никакого. Еще 500 впереди. Получается, Минфин изучает документы, а милиционеры и следователи сидят и ждут, кода им принесут готовую информацию. Потом они пойдут, они еще могут пойти по второму кругу перепроверить, если они ответственные люди, или отчитаются перед начальством или мною, в конечном счете, об успехах. Если кому-то в силовых ведомствах надо проверить организацию, создавайте оперативно-следственную группу и работайте. При необходимости включите в состав сотрудников Минфина, другого органа. Но 1-2 специалистов, а не весь штат. Тогда получится комплексная группа, которая изучит ту или иную проблему.

Очевидно, требования к ведению бизнеса надо упрощать. Только административных процедур более 900. И это без учета лицензирования. Вот лишь один пример. Казалось бы, что сложного в том, чтобы открыть свое кафе? Здесь одного желания хватит. Не тут-то было. Пройти нужно около 12 административных процедур. И понадобится на это не меньше, чем полгода.

Александр Лукашенко:

В отношении некоторых норм вообще не ясна логика. Взять, к примеру, требования к высоте помещений объектов питания. От пола до потолка она должна быть не менее 3 метров. Понятно, в современных городских строениях это теоретически можно выполнить. А как быть со зданиями прошлых веков, где меньше трех метров? Получается, что в некоторых их них нельзя будет открыть кафе и удивить там иностранцев, например, национальной кухней в историческом каком-то и прочем антураже.

Еще один яркий пример. Оказывается, яйца, мясо, молоко нельзя хранить в одном холодильнике. Не надо ничего усложнять. Может быть, кто-то не знает, но чтобы приготовить простые драники, кто-то мне из чиновников рассказывал, наше национальное белорусское блюдо, ресторанам нужно иметь как минимум несколько помещений. Поэтому они сегодня вынуждены готовить драники и некоторые другие блюда из замороженных полуфабрикатов иностранного производства.

Мы должны четко разграничить требования для заводской столовой на сотню человек и маленького кафе на 10 столиков. Давайте не будем мешать, а помогать развиваться этим людям и малому бизнесу.

Возникают претензии к агроусадьбам. Оказывается, санитарные нормы – это не только требования к условиям хранения пищевых продуктов, содержанию помещений. Тут даже крючки в гардеробной строго под счет.

Александр Лукашенко уверен: часть установленных требований должна быть максимально упрощена или вообще отменена. Внимательно нужно отнестись и к нормативным актам.

Александр Лукашенко:

Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет «от жизни», буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка. Больше ничего от них требовать не смейте. Почему лично? Опыт показал. У нас правила дорожного движения, заканчивая школу, на экзаменах сдаешь одни, а через год ты уже не знаешь их. Потому что слишком новаций было много. Захотелось там ГАИ или МВД утвердить, наштамповать новые – штамповали, пока я не обратил на это внимание.

Сергей Новицкий входит в топ успешных бизнесменов, а его компанию нередко называют легендой. Предприятие лидирует среди производителей отделочных материалов на рынке Беларуси. Мощность – 100 тысяч тонн продукции в год. Говорит, на пути к успеху столкнуться придется далеко не с одним подводным камнем.

Сергей Новицкий, председатель Совета по развитию предпринимательства при Минском областном исполнительном комитете:

Сегодня шел вопрос об упорядочении контрольно-надзорных мероприятий за бизнесом, то есть проверки будут сокращены. Это четко поставил задачу Президент. Но при этом нужно понимать, что ответственность за ведение бизнеса перекладывается на самого владельца бизнеса или руководителя.

Тем временем нужно не забывать и то, что многое зависит и от самих бизнесменов. Справится тот, кто хочет. Нужен здесь и талант грамотно вести свое дело.

Александр Лукашенко:

Мы стали не просто проповедовать, но и развивать новую экономику. Цель ее, что я абсолютно поддерживаю и признаю и на что хотел бы всегда делать упор, – эта экономика должна в деловом плане раскрепостить человека. Если он хочет и может работать, заработать своей семье, родным, близким, и это будет приносить пользу государству, в котором он живет, ради бога. Риторический вопрос: а многие ли из тех, кто туда кинулся для самореализации, для того, чтобы раскатывать на «Мерседесах», иметь кучу денег и решать судьбы людей, многие ли способны это делать? Все-таки заниматься бизнесом – это сложная наука управления, и не только управления. Вот одна сторона.

Другая сторона. Действительно, мы сегодня действуем в непростой ситуации, где и состоявшиеся бизнесмены (но это редкость), и начинающие, и просто туда зашедшие, чтобы карман набить, начинают нарушать законы. Мы пока только о законах. И прежде всего пытаются обворовать государство. В плане неуплаты налогов и так далее. Более того, появилась эта новая экономика и факты коррупции просто зашкаливают. То есть вторая сторона – действительно, у нас появилось много проблем, они (абсолютно в этом убежден, я много над этим думал) в основном объективного характера в связи с возникновением новых реалий в экономике.

Тем не менее в мировых рейтингах нашу страну не забывают. Белорусский социально-ответственный бизнес оценили.

По итогам 2016 года Беларусь вошла в топ стран, которые достигли наилучших показателей в сфере ведения бизнеса. В лидерах также Казахстан, Кения, Сербия, Грузия, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. Всего в этих странах провели около 50 реформ, которые направлены на улучшение предпринимательской среды.

И условия для ведения бизнеса намерены улучшать, работу оптимизировать. На совещании договорились: дублирующие проверки уберут. Для придорожного сервиса тоже плюсы свои.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Все, что за кольцевой дорогой, давайте по максимуму кругу вопросов приравняем к условиям ведения бизнеса как в агроэкотуризме. Например, тот же придорожный сервис. Это тоже, по сути, тот же агроэкотуризм. Тоже одну базовую величину, упрощенные требования по санитарным нормам. Чтобы человек мог с наименьшими затратами войти в этот бизнес, развивать его и спокойно работать на благо потребителя.

До конца первого квартала рабочая группа должна оперативно доработать все и внести конкретные предложения. Специально, чтобы развязать предпринимательскую инициативу и простимулировать бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.