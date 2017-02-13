Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ о новой структуре Администрации Президента

Новости Беларуси. Администрация Президента будет сокращена на треть. Соответствующий указ подписал 13 февраля Александр Лукашенко.

Предполагается, что эта мера позволит сделать работу главного политического штаба главы государства более эффективной.

В частности, реформируется институт помощников Президента. Вводятся две новые должности. Помощники будут курировать два разных направления. Первое – законодательное и судебное, второе – кредитно-финансовое. Помимо этого, расширяется сфера полномочий пресс-секретаря Президента.

О необходимости оптимизации этой структуры шла речь на встрече у главы государства в начале прошлой недели.

Александр Лукашенко уверен: в этой структуре должны остаться только те, кто хочет работать и приносить пользу стране. Как главный политический штаб главы государства, Администрация Президента должна аккумулировать самые передовые идеи и стать мощным идеологическим центром, сотрудники которого будут обладать необходимыми знаниями и работать в единой команде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.