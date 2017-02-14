Дайте людям возможность заниматься делом: Президент раскритиковал контролирующие органы

Новости Беларуси. Тотальный контроль предприятий – в сторону, от абсурдных технологических норм отказаться, а принципы введения бизнеса упростить.

14 февраля Президент раскритиковал работу контролирующих органов

и дал поручение сократить плановые проверки и реорганизовать ведомственный контроль. По инициативе главы государства создана рабочая группа, которая должна усовершенствовать контрольную деятельность и устранить излишние требования к предприятиям.

В ее составе известные бизнесмены и экономические эксперты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поручения навести порядок в этой сфере давались неоднократно. Была поставлена задача – сократить лишний контроль и исключить дублирующие функции. Чтобы не было этого непрерывного хождения друг за другом, особенно на нормально работающее, приносящее прибыль предприятие. Однако, к сожалению, серьезных сдвигов не последовало. Каждый рабочий день в стране проходит порядка 450 различных проверок. Случается, что с внеплановыми визитами контролеры посещают крупные предприятия до 50 и больше раз в год.

Я думаю, что нам хватит увлекаться тотальным контролем, давно пора пересмотреть подходы к самой его сути.

Основной акцент – на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб – не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом. И сами занимайтесь своим делом. Это должно быть основой вашей работы. Перед открытием предприятия (или действующее предприятие): определили, если надо – проверили, установили, уточнили, рассказали. На основании уже новых нормативов, которые будут введены.

И не надо туда ходить больше с всякими ревизиями и проверками.

Дальше, по закону, ответственность на руководителя. Пусть он там занимается и противопожарной, и санитарной, и прочими видами безопасности.

Еще одна большая и больная для нас тема – упрощение требований к ведению бизнеса.

Для открытия даже небольшого кафе, по самым скромным подсчетам, уходит полгода. Только вдумайтесь, полгода! Любой человек просто махнет рукой, и не будет заниматься тем, чем ему, возможно, хочется заниматься.

Александр Лукашенко призвал деловые круги к честному и открытому диалогу и гарантировал, что никакого давления со стороны контролирующих структур не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.