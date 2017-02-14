Прямой эфир

Первое заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ пройдет в Минске 14 февраля

14 февраля 2017 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Европейская дипломатия в Минске. 14 февраля в столице состоится первое заседание Комитета национальных координаторов Центральной европейской инициативы.

В 2017 году Беларусь впервые приняла на себя председательство этой организации.

Вопросы сотрудничества обсудят представители 18 стран. Основная цель ЦЕИ – развитие устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы. Наша страна активно сотрудничает с Центральной европейской инициативой в таких сферах как энергетика, образование, научно-техническая и инновационная деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы реализовано около десятка совместных проектов.

# МИД Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ о новой структуре Администрации Президента
13 февраля 2017 16:45

Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ о новой структуре Администрации Президента

Александра Лукашенко встретился с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем
13 февраля 2017 13:43

Александра Лукашенко встретился с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем

Что это за руководитель, если он не знает юриспруденции, экономики и управления: Президент о подготовке госслужащих
11 февраля 2017 16:08

Что это за руководитель, если он не знает юриспруденции, экономики и управления: Президент о подготовке госслужащих