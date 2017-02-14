Первое заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ пройдет в Минске 14 февраля

Новости Беларуси. Европейская дипломатия в Минске. 14 февраля в столице состоится первое заседание Комитета национальных координаторов Центральной европейской инициативы.

В 2017 году Беларусь впервые приняла на себя председательство этой организации.

Вопросы сотрудничества обсудят представители 18 стран. Основная цель ЦЕИ – развитие устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы. Наша страна активно сотрудничает с Центральной европейской инициативой в таких сферах как энергетика, образование, научно-техническая и инновационная деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.