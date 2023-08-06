Разбираем ситуацию с «белорусскими» вертолётами в небе Польши
Новости Беларуси. Еще об одной истории, за развитием которой мы наблюдаем всю неделю, о том, как буквально по-разному мы смотрим на происходящее. Вечером 1 августа Варшава предъявила Минску обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Было сделано заявление, что вертолеты якобы шли на малой высоте, поэтому нет данных объективного контроля. Все аргументы, указывающие на то, что никаких нарушений с нашей стороны не было, предоставленные Минобороны Беларуси, разбивались о стену непонимания. Хотя на самом деле это в Минске разводили руками и действительно терялись в догадках, что повлияло на такую резкую смену курса польских коллег, которые еще утром того же дня успокаивали своих граждан, что никаких нарушений границы зафиксировано не было и на общих рубежах все спокойно.
По этому поводу даже возник конфликт – источник в Twitter, связанный с польской разведкой, опубликовал фото вертолетов и заявил, что Минобороны Польши просто скрывает эти факты. Это и есть то самое «одна бабка сказала», над чем подтрунивали в нашем Минобороны. То есть нас обвиняет какой-то анонимный источник в Twitter, на который ссылаются западные СМИ. Но шумиха сработала: нарушение признали и начали разворачивать целую информационную операцию, что Беларусь или ЧВК «Вагнер» якобы собирается напасть на Польшу и занять коридор на Сувалки, как заявил Моравецкий. Дальше конфликт вышел на уровень НАТО. Ведь речь о нарушении границы боевыми вертолетами и нападении на союзника. И тут поляков одернули старшие американские товарищи. Госдепартамент США заявил, что не собирается в данном случае применять 5 статью устава НАТО, а по поводу самого инцидента было объявлено, что его должны расследовать поляки.
Нужно понимать, что вокруг зоны СВО постоянно летают самолеты-разведчики США, они фиксируют любые перемещения белорусских и российских бортов и пуски ракет. И если бы реальные факты нарушения границы были – их бы предъявили всему миру и раскрутили очередную провокацию.
Еще более интересный момент – ситуация показывает, кто реально хочет эскалации. Например, польское Минобороны сначала реагировало сдержанно, американцы также отказались участвовать в этой постанове, а вот польские спецслужбы, наоборот, подливали масла в огонь. Очевидно, что вокруг белорусского направления есть конфликт: не все хотят играть с нами на обострение. Кто-то боится ядерного оружия, кто-то – вступить в войну с Россией. Но есть и те силы, которые любые публичные события используют для эскалации. Скорее всего, это выгодно Британии.
Таким образом, на примере белорусских вертолетов, которые, кстати, ничего не нарушали – это подтвердило наше Министерство обороны – мы увидели, что в Польше перед выборами схлестнулись самые разные силы: и американцы, и британцы, и расколотый силовой блок. При этом, несмотря на громкие заявления, всем понятно, что никакой войны с Польшей, в том числе из-за вертолетов, не будет. Но почти наверняка будет попытка перекрыть грузоперевозки через Беларусь и сообщение с Калининградом. Со стороны Польши идет постоянный поиск поводов, чтобы нарастить военное присутствие в районе Сувалок.
Лукашенко: «Американцы со времен Трампа разрушают Европу
О том, что мы попали в серьезный международный замес, на неделе говорил и Президент. Александр Лукашенко подробно описал расстановку сил на планете, чтобы белорусы не летали в облаках и не тешили себя пустыми надеждами, что наши проблемы на Западе кого-то искренне волнуют. Только бизнес, ничего личного – вот тот принцип, который США применяют в отношении всех и каждого.