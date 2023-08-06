Разбираем ситуацию с «белорусскими» вертолётами в небе Польши

Новости Беларуси. Еще об одной истории, за развитием которой мы наблюдаем всю неделю, о том, как буквально по-разному мы смотрим на происходящее. Вечером 1 августа Варшава предъявила Минску обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Было сделано заявление, что вертолеты якобы шли на малой высоте, поэтому нет данных объективного контроля. Все аргументы, указывающие на то, что никаких нарушений с нашей стороны не было, предоставленные Минобороны Беларуси, разбивались о стену непонимания. Хотя на самом деле это в Минске разводили руками и действительно терялись в догадках, что повлияло на такую резкую смену курса польских коллег, которые еще утром того же дня успокаивали своих граждан, что никаких нарушений границы зафиксировано не было и на общих рубежах все спокойно.

По этому поводу даже возник конфликт – источник в Twitter, связанный с польской разведкой, опубликовал фото вертолетов и заявил, что Минобороны Польши просто скрывает эти факты. Это и есть то самое «одна бабка сказала», над чем подтрунивали в нашем Минобороны. То есть нас обвиняет какой-то анонимный источник в Twitter, на который ссылаются западные СМИ. Но шумиха сработала: нарушение признали и начали разворачивать целую информационную операцию, что Беларусь или ЧВК «Вагнер» якобы собирается напасть на Польшу и занять коридор на Сувалки, как заявил Моравецкий. Дальше конфликт вышел на уровень НАТО. Ведь речь о нарушении границы боевыми вертолетами и нападении на союзника. И тут поляков одернули старшие американские товарищи. Госдепартамент США заявил, что не собирается в данном случае применять 5 статью устава НАТО, а по поводу самого инцидента было объявлено, что его должны расследовать поляки.

Нужно понимать, что вокруг зоны СВО постоянно летают самолеты-разведчики США, они фиксируют любые перемещения белорусских и российских бортов и пуски ракет. И если бы реальные факты нарушения границы были – их бы предъявили всему миру и раскрутили очередную провокацию.

Еще более интересный момент – ситуация показывает, кто реально хочет эскалации. Например, польское Минобороны сначала реагировало сдержанно, американцы также отказались участвовать в этой постанове, а вот польские спецслужбы, наоборот, подливали масла в огонь. Очевидно, что вокруг белорусского направления есть конфликт: не все хотят играть с нами на обострение. Кто-то боится ядерного оружия, кто-то – вступить в войну с Россией. Но есть и те силы, которые любые публичные события используют для эскалации. Скорее всего, это выгодно Британии.