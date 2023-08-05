Пустовой: сейчас даже без аттестата понятно, что Лукашенко – это единственно правильный выбор

Евгений Пустовой, СТВ:

Время хлеба и памяти. Они будут срывать зерновые сделки и вырывать с фундаментом памятники нашей Победы, а мы вместе собирать урожай и помнить все. Сеять зерна здравого смысла, чтобы глубоко корнями сидело в сердце народа.

О главном. В смысле Первом и событиях, которые касаются каждого из нас. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Как я там себя называл? Ах, да. Пропагандистом. Когда-то это было токсично и не модно. Сейчас это стало мейнстримом. Теперь все гордятся, что пропагандисты. Тогда Европа не трогала меня. Когда я объяснял, почему Лукашенко – это единственно правильный выбор, стебались, похихикивали, угрожали. Сейчас даже тем, кто без школьного аттестата, понятно, что Лукашенко – это единственно правильный выбор. Тогда Европа не трогала. Хотя беглая верхушка ездила и ябедничала на меня самой Меркель. Теперь все, о чем я предупреждал, беглая верхушка наворотила. А вот когда я сказал о русском православии как о единственном спасении Европы, разразились санкциями. Так вот на каком кончике иглы поражение жрецов коллективного Запада. Санкции.