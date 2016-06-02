Александр Лукашенко поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу с Днем провозглашения Республики

Новости Италии. День провозглашения Республики отмечает 2 июня Италия. С национальным праздником от имени белорусского народа и себя лично Президента Итальянской Республики поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сотрудничество между двумя странами должно и в дальнейшем расширяться и укрепляться во всех сферах. Совместными усилиями можно будет в полной мере использовать существующий потенциал двусторонних отношений.