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Александр Лукашенко поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу с Днем провозглашения Республики

02 июня 2016 07:08
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Новости Италии. День провозглашения Республики отмечает 2 июня Италия. С национальным праздником от имени белорусского народа и себя лично Президента Итальянской Республики поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сотрудничество между двумя странами должно и в дальнейшем расширяться и укрепляться во всех сферах. Совместными усилиями можно будет в полной мере использовать существующий потенциал двусторонних отношений.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Италия

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