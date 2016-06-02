Указ об упрощении визового режима готовят в МИД Беларуси

Новости Беларуси. Упрощенный визовый режим для иностранных граждан может заработать в Беларуси. Текст соответствующего указа главы государства согласовывает Министерство иностранных дел совместно с другими органами госуправления.

В данный момент отрабатывается часть документа, которая не позволит воспользоваться льготами нелегальным мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИР Республики Беларусь:

Мы согласовываем четкий, исчерпывающий перечень стран, на граждан которых будет распространяться новый льготный режим. Определяем условия упрощенных поездок. Мы не должны допустить того, чтобы либерализация визового режима привела к снижению уровня стабильности и безопасности в стране. Кроме того, мы не должны допустить нелегальной миграции. Поэтому мы исходим из того, что необходимо очень внимательно и взвешенно проработать проект указа.