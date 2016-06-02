«Мы всегда находили общие интересы»: Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Всемирного банка

Новости Беларуси. Сотрудничество с реальным экономическим эффектом. Александр Лукашенко сегодня обсудил перспективные проекты с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. Сейчас у сторон 9 совместных проектов на миллиард долларов. Как сейчас в Беларуси работает иностранный капитал и какие планы строит Всемирный банк?

История сотрудничества Беларуси и Всемирного банка насчитывает больше двух десятков лет. Так за это время в нашу экономику поступило около полутора миллиардов долларов инвестиций.

Сирил Мюллер в прошлый раз был в Беларуси еще в начале девяностых. С тех пор страна очень серьезно изменилась – это первая оценка одного из главных мировых банкиров. Разговор с Президентом как раз о том, как можно еще повысить качество жизни.

Уровень сотрудничества Беларуси и Всемирного банка – на высоте. Сейчас действует девять крупных проектов на общую сумму почти в миллиард долларов.

В основном займы предоставлены для модернизации транспортных артерий, энергетического комплекса и развития систем водоснабжения. В центре интересов - образование, малый и средний бизнес, управление государственными финансами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В самые сложные времена Всемирный банк не изменял своему стилю работы. Мы всегда находили общие интересы. Вы оказываете нам поддержку в финансировании инфраструктурных объектов. Надо особо отметить строительство и реконструкцию дорог в Беларуси, очистку воды, минимизация последствий катастрофы после аварии на Чернобыльской станции, переработку бытовых отходов, мусора. Вы сильно помогли нам по модернизации лесопроизводства всего лесного хозяйства. Именно с вашей поддержки началась эта модернизация лесного хозяйства. И мы сегодня уже практически полностью провели импортозамещение в лесном хозяйстве и работаем по самым высоким стандартам, на высоком уровне.

С каждым годом в белорусские проекты вкладывается все больше средств. Три последних отчетных периода показывают хорошую динамику.

Есть и резерв, который специалисты оценивают еще в 200 миллионов долларов. Таким образом, к 2017 году инвестиционный портфель белорусских проектов может быть увеличен до одного миллиарда двухсот миллионов долларов. Цели – сфера ЖКХ и благоустройство городов. А также строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту «Минск».

Александр Лукашенко:

В конце этого года мы с вами должны будем определить дорожную карту, программу нашего сотрудничества на будущее. Думаю, мы это сделаем вовремя, и она будет не хуже, чем в предыдущие годы. Сегодня реализуется ряд проектов на сотни миллионов долларов, которые вы выделили нам, особенно под реконструкцию западного коридора автодороги на Гродно, других направлений. Должен сказать, что мы вовремя реализуем эти проекты, но у меня сложилось впечатление, что белорусская сторона где-то с какими-то проектами медлит, или мы медленно разворачиваемся. Я хотел бы, чтобы вы мне сказали, где наши недостатки, и мы обязательно исправим ситуацию. Поскольку ваше финансирование, особенно в этой ситуации, дает возможность тысячам людей иметь работу и создавать прекрасные объекты. Опыт сотрудничества с вами — открытый, принципиальный — является для нас определенной школой. Я думаю, что наша встреча послужит дальнейшему совершенствованию наших отношений.

Сирил Мюллер, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии:

Мы благодарны вам, господин Президент, за вашу положительную оценку совместных программ. И действительно, нам удалось за последние годы достичь существенных позитивных результатов. И я хотел бы попросить вас о содействии и дальше оказывать такую же поддержку нашим совместным программам и проектам. Как вы заметили, мы начинаем вместе с вашими коллегами разрабатывать стратегию на будущее. И я буду признателен, если вы определите ключевые пункты, на которые нам следует обратить внимание.

Модернизация транзитного коридора между Минском и Гродно – 250 миллионов долларов, развитие лесного хозяйства – 40, преобразование небольших котельных в полноценные ТЭЦ – 215. Главное, что эффект чувствуют люди.

Эта современная котельная в Могилевском районе была построена всего за восемь месяцев. И уже минувшей зимой жители агрогородка Кадино ощутили: в домах стали заметно теплее.

Татьяна Бельченко, житель агрогородка Кадино Могилевского района Могилевской области:

После ввода новой котельной стало намного лучше. Перебоев с водой не было горячей, и отопление соответствовало температуре.

Владимир Мелех, главный инженер предприятия:

Природный газ нам приходится покупать за валюту, и при нормальном, разумном подходе стоимость щепы, естественно, получается дешевле стоимости природного газа.

Получить деньги от Всемирного банка не так просто – это факт. Структура предоставляет займы только кредитоспособным заемщикам и финансирует только перспективные проекты, которые дадут реальный экономический эффект.

Михаил Грачев, финансовый аналитик:

Это свидетельство того, что Беларуси доверяют, Беларусь является кредитоспособным государством, и те проекты, которые предполагаются, они будут реализованы. И это даст возможность у нас в республике создать новые рабочие места.

Беларусь рассчитывает на новую стратегию партнерства. Она же дорожная карта. Как в итоге она ляжет узнаем совсем скоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.