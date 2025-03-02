Раскол между США и ЕС – это случайность или закономерность? Мнения

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Если можно, я немножко продолжу мысль Петра Сергеевича, с которой, конечно же, согласен. Давайте вспомним, что независимость США помогла отстоять Россия. Что если бы Россия тогда не вписалась, то никакой независимости у США не было. Но у них, к сожалению, очень короткая историческая память. Как говорит Трамп, главное – сделка. То есть или они вообще нас не слышат, а слышат только себя, как объяснил парламенту европейскому Джеффри Сакс, либо они заключают какие-то сделки, но и там, как мы сейчас выяснили из последних высказываний Трампа, все-таки стремятся получить какую-то выгоду для себя, а партнер – постольку-поскольку.

Раскол Соединенных Штатов и Европы абсолютно не случаен. Во-первых, американцы Европу выдоили экономически и очень сильно опустили уровень экономический Европы, чего, собственно, они и добивались. Конкуренты им такие не нужны. Что такое Евросоюз, Дональд Трамп вообще не понимает и в упор его не видит, этих деятелей. Да и, собственно говоря, правильно делает, Евросоюза по существу сейчас уже и нет. У них есть только общая валюта, которая пока держится. А так, на мой взгляд, страны Евросоюза уже поделились на три части. Это ярые ястребы, которые продолжают войну любыми способами, а там разберемся. Страны, которые занимают нейтральную позицию, не определившиеся. И страны, которые честно и прямо, исходя из своих национальных интересов, выступают за мир на континенте.