Дзермант: не стоит доверять добрым намерениям американцев, которые якобы прозрели

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Последние дни все вовлеченные в международную повестку обсуждают переговоры России и США относительно завершения конфликта в Украине. Президент Трамп решительно взялся за продвижение мирного процесса. Но если же серьезно смотреть на весь так называемый мирный процесс для Трампа, то кажется, что все это не более чем способ вернуть инициативу себе, не допустить реализации китайской мирной инициативы, сохранить доминирование США любой ценой.

Ведь реализация бразильско-китайского мирного плана означала бы, что новые правила международного устройства будут реализованы впервые за 500 лет не Западом, а Востоком. За китайской инициативой следует процесс ухода от западноцентризма и означает перехват инициативы мировым большинством.

Но чего же хочет добиться Трамп?

1. Не допустить создания новой системы безопасности на незападных условиях.

2. Вбить клин между Китаем и Россией.

3. Высосать ресурсы и переложить бремя обеспечения мира на своих европейских союзников, тем самым вынудив тамошнюю промышленность и научно-технические центры переместиться в США.