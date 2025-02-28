Дзермант: не стоит доверять добрым намерениям американцев, которые якобы прозрели

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Последние дни все вовлеченные в международную повестку обсуждают переговоры России и США относительно завершения конфликта в Украине. Президент Трамп решительно взялся за продвижение мирного процесса. Но если же серьезно смотреть на весь так называемый мирный процесс для Трампа, то кажется, что все это не более чем способ вернуть инициативу себе, не допустить реализации китайской мирной инициативы, сохранить доминирование США любой ценой.
Ведь реализация бразильско-китайского мирного плана означала бы, что новые правила международного устройства будут реализованы впервые за 500 лет не Западом, а Востоком. За китайской инициативой следует процесс ухода от западноцентризма и означает перехват инициативы мировым большинством.
Но чего же хочет добиться Трамп?
1. Не допустить создания новой системы безопасности на незападных условиях.
2. Вбить клин между Китаем и Россией.
3. Высосать ресурсы и переложить бремя обеспечения мира на своих европейских союзников, тем самым вынудив тамошнюю промышленность и научно-технические центры переместиться в США.
При этом нам нужно особенно внимательно следить не за словами, а за делами американцев. Например, за планами и договоренностями, которые будут реализовываться после недавнего визита министра обороны США Пита Хегсета в Польшу.
Во время него не было даже намека на то, что будут сокращаться вооружения или американское военное присутствие. Наоборот, было сказано, что «Форт Трамп» для 100 тысяч американских солдат, реализация которого началась в далеком 2019 году и была заморожена в период правления Байдена, теперь будет создан.
«Форт Трамп» – это не одна база, а скорее сеть объектов, рассчитанных на размещение более 100 тысяч американских солдат.
К ним относятся:
• Командные пункты и штаб-квартиры – Варшава фактически станет центром стратегического командования НАТО в Европе вместо Германии.
• Склады оружия. Быстрое развертывание войск требует накопления большого количества снаряжения и боеприпасов.
• Учебные базы – подготовка американских подразделений, в том числе действующих в сложных климатических условиях.
• Системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD, они будут интегрированы в общую систему НАТО.
Далее смотрите в видео.