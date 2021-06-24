Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»
Новости Беларуси. Положения о нейтралитете и безъядерном статусе Беларуси, возможные поправки в преамбулу Основного закона и основные положения Конституции рассмотрели на заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская модель государства доказала свою состоятельность, отметили эксперты, лишь отдельные моменты следует уточнить. Это продиктовано временем и складывающейся внешнеполитической обстановкой.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Учитывая современные вызовы и угрозы, в соответствующей статье Конституции следует указать, что Республика Беларусь стремится к нейтралитету, но при этом важнейшим направлением является коллективная оборона в целях защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. И при этом также на конституционном уровне закрепить, что с территории Республики Беларусь не будет исходить военная угроза другому государству, не будет осуществляться военная агрессия в отношении другого государства. Второе, уже объективная реальность – построена Белорусская атомная электростанция. И, соответственно, положения о безъядерной территории Республики Беларусь следует уточнить и на конституционном уровне указать, что Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях, гарантирует безопасность производства и использования ядерной энергетики.
В преамбуле Основного закона появятся положения о сохранении национальной самобытности. Это седьмое заседание Конституционной комиссии. До 1 августа эксперты должны представить готовый кейс предложений по совершенствованию Конституции главе государства.