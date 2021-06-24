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Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»

24 июня 2021 17:04
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Новости Беларуси. Положения о нейтралитете и безъядерном статусе Беларуси, возможные поправки в преамбулу Основного закона и основные положения Конституции рассмотрели на заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»-1

Белорусская модель государства доказала свою состоятельность, отметили эксперты, лишь отдельные моменты следует уточнить. Это продиктовано временем и складывающейся внешнеполитической обстановкой.

Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Учитывая современные вызовы и угрозы, в соответствующей статье Конституции следует указать, что Республика Беларусь стремится к нейтралитету, но при этом важнейшим направлением является коллективная оборона в целях защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. И при этом также на конституционном уровне закрепить, что с территории Республики Беларусь не будет исходить военная угроза другому государству, не будет осуществляться военная агрессия в отношении другого государства. Второе, уже объективная реальность построена Белорусская атомная электростанция. И, соответственно, положения о безъядерной территории Республики Беларусь следует уточнить и на конституционном уровне указать, что Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях, гарантирует безопасность производства и использования ядерной энергетики.

Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»-7

В преамбуле Основного закона появятся положения о сохранении национальной самобытности. Это седьмое заседание Конституционной комиссии. До 1 августа эксперты должны представить готовый кейс предложений по совершенствованию Конституции главе государства.

# Конституция # Петр Миклашевич # Фотофакт

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