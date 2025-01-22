Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана

Сотрудничество с Африкой – в центре внимания Президента. Александр Лукашенко 22 января принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи Президент в очередной раз подчеркнул: страны Африки – интересные и перспективные партнеры, и мы должны усиливать работу с этими государствами, выходить на заключение долгосрочных контрактов. Подробно обсудили вопросы наращивания белорусского присутствия на континенте, в частности, создание совместных предприятий, строительство автомобильных и железных дорог, подготовку специалистов для работы на белорусской технике, ее сервисного обслуживания.

Виктор Шейман доложил, что африканские партнеры крайне заинтересованы в создании предприятий по производству и переработке мяса птицы и говядины, молочной продукции, сельскохозяйственных холдингов. Подробно остановились в ходе разговора и на теме создания предприятий в Беларуси. Речь о новых объектах, работающих в том числе в области искусственного интеллекта. Это направление также имеет большие перспективы развития. Виктор Шейман доложил главе государства соответствующие предложения.