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Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана

22 января 2025 13:31
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Сотрудничество с Африкой – в центре внимания Президента. Александр Лукашенко 22 января принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана-2

В ходе встречи Президент в очередной раз подчеркнул: страны Африки – интересные и перспективные партнеры, и мы должны усиливать работу с этими государствами, выходить на заключение долгосрочных контрактов. Подробно обсудили вопросы наращивания белорусского присутствия на континенте, в частности, создание совместных предприятий, строительство автомобильных и железных дорог, подготовку специалистов для работы на белорусской технике, ее сервисного обслуживания. 

Виктор Шейман доложил, что африканские партнеры крайне заинтересованы в создании предприятий по производству и переработке мяса птицы и говядины, молочной продукции, сельскохозяйственных холдингов. Подробно остановились в ходе разговора и на теме создания предприятий в Беларуси. Речь о новых объектах, работающих в том числе в области искусственного интеллекта. Это направление также имеет большие перспективы развития. Виктор Шейман доложил главе государства соответствующие предложения.

# Александр Лукашенко # Виктор Шейман # Международное сотрудничество

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