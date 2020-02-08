Рачков о визитах Помпео в страны постсоветского пространства: «Чётко просматривается стремление США усилить позиции в этом регионе»

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и другие страны постсоветского пространства обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич: «Беларусь может пример показать по правам человека»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Гэта цэлае турнэ была: Украіна, Беларусь, Казахстан, Узбекістан. Аб чым гэта кажа с пункту гледжання геапалітыкі?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:

Конечно, с точки зрения дипломатической практики такие визиты готовятся длительное время. И, как правило, если министр иностранных дел посещает одну из стран, то, как правило, готовятся визиты и в регион. Поэтому с точки зрения турне по нескольким странам, можно его рассматривать с этих позиций. С другой стороны, конечно же, чётко просматривается стремление Соединённых Штатов усилить свои позиции в этом регионе, более чётко отстаивать свои интересы. Что касается встреч президентов, то я согласен с коллегой, который сказал, что с нашей стороны диалог ведёт лидер Беларуси. Мы можем быть спокойны за суверенитет, независимость нашей страны.