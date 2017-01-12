Работу правоохранительных органов Беларуси обсудят в ближайшее время на совещании у Президента

Новости Беларуси. Работу правоохранительных органов обсудят в ближайшее время на совещании у главы государства. Александр Лукашенко заявил об этом в ходе рабочей встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем (подробнее здесь). Речь пойдет о реформировании, оптимизации судебно-следственной системы, а также об итогах деятельности в 2016 году.

Что же касается Следственного комитета, то глава этого ведомства 12 января доложил Президенту о результатах работы. В 2016 году в производстве находилось более 130 тысяч уголовных дел. Уровень преступности снизился почти на 4,5%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В связи с тем, что у нас будет отдельный разговор на основе итогов прошлого года, как функционирует реформированное это направление деятельности, учитывая это, хотелось бы, чтобы вы буквально двумя строчками ограничились докладом по работе в 2016 году. Но несколько слов при этом сказали по оптимизации. Оптимизация касается всех, в меньшей степени, видимо, следственного подразделения, нашего Следственного комитета, потому что он создан недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно мы ли структурно построили наш комитет, правильно ли мы распределили функции, обязанности между дознанием и так далее.

Следующее. Есть ряд значимых тем и уголовных дел, которые на контроле у Президента. Правда, как мне доложили до вашего посещения здесь, там нет, к примеру, таких уголовных дел, как бандитское нападение на человека, бизнесмена, по-моему, под Березино. Но это вопрос чести. Я и руководителя МВД предупреждал. И он мне жестоко пообещал раскрыть это уголовное дело.

Глава Следственного комитета проинформировал Александра Лукашенко о ходе расследования по делу о громком убийстве бизнесмена в Березино. Пока преступник не найден, однако правоохранители не прекращают поиски.

Это случилось в конце сентября. На окраине райцентра в Минской области в горящем автомобиле обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался местный предприниматель.

Шла речь и о других резонансных делах. Например, о нападении на милиционера, в результате которого было применено табельное оружие. Произошло это в Минске в новогоднюю ночь.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Подозреваемому лицу уже предъявлено обвинение, он находится у нас в статусе обвиняемого в оказании сопротивления сотруднику милиции, выполняющего служебные обязанности по охране общественного порядка. Ему в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится пока в лечебном учреждении.

Направлены в суд уголовные дела по фактам убийств граждан так называемыми «черными риелторами» в Могилевской области. Уголовное дело в отношении молодого человека, который совершил убийство в торговом центре, уголовное дело в отношении учащегося 74-й гимназии, который покушался на убийство своей учительницы.