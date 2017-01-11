Консульский день МИДа в соцсетях собрал около миллиона посетителей

Новости Беларуси. Безвизовый въезд в Беларусь вступает в силу с 12 февраля. Об этом 11 января сообщило Министерство иностранных дел в своем Twitter-аккаунте. Нововведение, прежде всего, будет удобно индивидуальным путешественникам. В том числе туристам, которые прилетают в страну без сопровождения агентств.

Таким гостям необходимо предоставить соответствующие сервис и инфраструктуру. В оставшийся до вступления указа в силу месяц будет вестись необходимая работа.

К дополнительному потоку туристов готовятся и таможенные службы.

Николай Свирид, заместитель председателя государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Мы ожидаем, как и все, дополнительный приток граждан. Понятно, что работы объемы работы таможенной службы увеличатся, но это нас не пугает, мы готовы, мы будем выполнять свои обязанности, мы будем контролировать то, что нам положено. И только приветствуем такое решение.

Новость о возможности безвизового путешествия в Беларусь с интересом восприняли в разных уголках мира.

Чтобы ответить на вопросы максимально широкой аудитории, МИД нашей страны впервые провел консульский день в соцсетях.

Этой возможностью воспользовались около миллиона человек. Порядок безвизового въезда в Беларусь для граждан своих стран изучили и иностранные дипломаты.

В МИД прошла встреча с представителями внешнеполитических ведомств европейских государств, США, Японии, Южной Кореи, Норвегии и Ватикана.

Дипломатам в деталях разъяснили содержание указа, а также еще раз подчеркнули заинтересованность нашей страны в активизации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.