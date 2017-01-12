Доклад о деятельности СК Александру Лукашенко: по итогам 2016 преступность снизилась на 4,5%.

Новости Беларуси. Реформирование системы правосудия и расследование резонансных дел. Председатель Следственного комитета во время рабочей встречи у Президента доложил о результатах работы ведомства.

Так, по итогам 2016 года удалось добиться снижения уровня преступности на 4,5%.

Растет и эффективность раскрываемости. В 2016 следователи рассмотрели больше 130 тысяч уголовных дел, почти половина раскрыта. Причем многие из них по горячим следам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступность снизилась – ее уровень упал почти на 4,5%. А около 40% уголовных дел расследовано в срок до одного месяца. Следственный комитет подвел итоги 2016. Самые значимые и резонансные уголовные дела на контроле у главы государства.

Еще в феврале 2016 года было принято решение регулярно информировать Президента о результатах работы. Об общественно значимых делах – особый разговор. Некоторые уже переданы в суд. Например, ЧП в столичном торговом центре «Европа», нападение школьника на учительницу или дело черных риэлторов в Могилеве.

В ходе расследования последнего специалисты провели около 150 экспертиз, опросили более 500 свидетелей.

В результате трое обвиняемых за убийство шестерых человек предстанут перед судом.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

В целом, в производстве следователей Следственного комитета в течении года находилось более 130 тысяч уголовных дел. Примерно в 50 тысячах производство закончено, материалы направлены в суд.

Как положительный момент могу отметить то, что количество дел, по которым вынесены оправдательные приговоры из-за допущенных следователями нарушений уголовно-процессуального доказательства, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.