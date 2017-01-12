Доклад о деятельности СК Александру Лукашенко: по итогам 2016 преступность снизилась на 4,5%.
Новости Беларуси. Реформирование системы правосудия и расследование резонансных дел. Председатель Следственного комитета во время рабочей встречи у Президента доложил о результатах работы ведомства.
Так, по итогам 2016 года удалось добиться снижения уровня преступности на 4,5%.
Растет и эффективность раскрываемости. В 2016 следователи рассмотрели больше 130 тысяч уголовных дел, почти половина раскрыта. Причем многие из них по горячим следам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преступность снизилась – ее уровень упал почти на 4,5%. А около 40% уголовных дел расследовано в срок до одного месяца. Следственный комитет подвел итоги 2016. Самые значимые и резонансные уголовные дела на контроле у главы государства.
Еще в феврале 2016 года было принято решение регулярно информировать Президента о результатах работы. Об общественно значимых делах – особый разговор. Некоторые уже переданы в суд. Например, ЧП в столичном торговом центре «Европа», нападение школьника на учительницу или дело черных риэлторов в Могилеве.
В ходе расследования последнего специалисты провели около 150 экспертиз, опросили более 500 свидетелей.
В результате трое обвиняемых за убийство шестерых человек предстанут перед судом.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
В целом, в производстве следователей Следственного комитета в течении года находилось более 130 тысяч уголовных дел. Примерно в 50 тысячах производство закончено, материалы направлены в суд.
Как положительный момент могу отметить то, что количество дел, по которым вынесены оправдательные приговоры из-за допущенных следователями нарушений уголовно-процессуального доказательства, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.
Председатель следственного комитета Иван Носкевич 12 января доложил главе государства об итогах деятельности. Как отметил Президент, совсем скоро работу правоохранительных органов обсудят в расширенном составе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В связи с тем, что у нас будет отдельный разговор на основе итогов прошлого года, как функционирует реформированное это направление деятельности, учитывая это, хотелось бы, чтобы вы буквально двумя строчками ограничились докладом по работе в 2016 году. Но несколько слов при этом сказали по оптимизации.
Оптимизация касается всех, в меньшей степени, видимо, следственного подразделения, нашего Следственного комитета, потому что он создан недавно.
Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно мы ли структурно построили наш комитет, правильно ли мы распределили функции, обязанности между дознанием и так далее.
Следующее. Есть ряд значимых тем и уголовных дел, которые на контроле у Президента. Правда, как мне доложили до вашего посещения здесь, там нет, к примеру, таких уголовных дел, как бандитское нападение на человека, бизнесмена, под Березино.
Но это вопрос чести. Я и руководителя МВД предупреждал. И он мне жестоко пообещал раскрыть это уголовное дело.
Дело об убийстве бизнесмена пока не раскрыто. В конце сентября 2016 года на окраине районного центра обнаружили горящий автомобиль. В нем и было тело местного предпринимателя. Подробности в интересах следствия не разглашаются, но активный поиск преступника продолжается.
Еще одно громкое дело – стрельба в новогоднюю ночь. Сотруднику милиции в борьбе с нарушителем тогда пришлось применить табельное оружие.
Иван Носкевич:
Подозреваемому лицу уже предъявлено обвинение, он находится у нас в статусе обвиняемого в оказании сопротивления сотруднику милиции, выполняющего служебные обязанности по охране общественного порядка.
Ему в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится пока в лечебном учреждении.
Положительная динамика не только в снижении преступности, меньше стало нераскрытых дел. Эффективнее – работа с органами дознания, то есть следственный комитет гораздо реже возвращал материалы для дополнительной проверки. Впрочем, о взаимодействии в судебно-следственной системе, о ее оптимизации и реформировании разговор пойдет уже на большом совещании у Президента.