Измененные правила приема в ввузы и ссузы Беларуси опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале

Новости Беларуси. Появились в открытом доступе. Измененные правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования Беларуси официально опубликованы 12 января на Национальном правовом Интернет-портале.

Указ Президента предусматривает возможность сдачи тестирования по четырем предметам, расширяет срок действия сертификатов ЦТ, кроме того станет больше резервных дней для его сдачи. Вводятся и льготы для профильных педагогических классов при поступлении на соответствующие специальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.