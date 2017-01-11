МИД Китая подтвердил: Гродно станет культурной столицей Шелкового пути в Беларуси

Новости Беларуси. Культурной столицей Шелкового пути в Беларуси выбран Гродно. Министерство иностранных дел Китая поддержало инициативу. Об этом 11 января сообщили во время подписания меморандума о сотрудничестве между Гродненской областью и китайской провинцией Хэнань по линии Красного Креста.

Обмен волонтерами и опытом работы отрядов быстрого реагирования, объединение усилий по реабилитации детей-инвалидов – эти и другие задачи отражены в документе.

Было отмечено: милосердие и помощь людям не зависит от национальной принадлежности.

Китайская делегация дала высокую оценку работе Белорусского общества Красного Креста по развитию волонтерского движения, реализации социальных проектов помощи пожилым людям и детям. Гости, в свою очередь, готовы поделиться собственными наработками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хе Чуаньюн, исполнительный вице-президент регионального китайского Красного Креста провинции Хэнань:

Мы здесь приобрели огромный опыт в сфере волонтерства и работы белорусского Красного Креста. И мы, и вы руководствуемся международными принципами в своей работе, поэтому много точек соприкосновения. Но все же из-за разницы в культуре и традициях есть различия, поэтому можно много чего перенять друг у друга.

Мы даже обсудили сотрудничество в медицинской и образовательной сферах.

Виктор Лискович, председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Народы, людей объединяет не только экономическое развитие. В основе всего лежат культурные связи, волонтерские движения. В том числе и работа наших организаций Красного Креста.