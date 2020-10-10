Шпаковский: Меркель встречалась с белорусскими оппозиционными политиками, но при этом ни разу не приехала в Хатынь

О вмешательстве во внутренние дела Беларуси со стороны Евросоюза и в частности Германии резко высказался в эфире ток-шоу на телеканале «Россия» политолог Александр Шпаковский. Эксперт заметил, что вместо поощрения дестабилизации в стране бундесканцлеру неплохо было бы выразить уважение к нашей истории и памяти о разрушительных последствиях Великой Отечественной.

Александр Шпаковский, политолог:

Еще одну вещь я хотел сказать, она очень важная. Госпожа Меркель за последнее время, за последние годы – она, по-моему, 20 лет находится у власти (к вопросу о сменяемости, и никто ее там не выбирает, никакой народ – ее выбирают по выборам парламентским). Так вот, госпожа Меркель за 20 лет своего нахождения у власти несколько раз встречалась с белорусскими оппозиционными политиками, но при этом ни разу не приехала в Хатынь (подробности в видеоматериале).