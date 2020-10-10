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Шпаковский: Меркель встречалась с белорусскими оппозиционными политиками, но при этом ни разу не приехала в Хатынь

10 октября 2020 12:42
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Новости Беларуси. Белорусский народ самостоятельно будет определять свое будущее, принимать судьбоносные решения и выбирать векторы развития. «Нам не нужны посредники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шпаковский: Меркель встречалась с белорусскими оппозиционными политиками, но при этом ни разу не приехала в Хатынь-1

О вмешательстве во внутренние дела Беларуси со стороны Евросоюза и в частности Германии резко высказался в эфире ток-шоу на телеканале «Россия» политолог Александр Шпаковский. Эксперт заметил, что вместо поощрения дестабилизации в стране бундесканцлеру неплохо было бы выразить уважение к нашей истории и памяти о разрушительных последствиях Великой Отечественной.

Шпаковский: Меркель встречалась с белорусскими оппозиционными политиками, но при этом ни разу не приехала в Хатынь-4

Александр Шпаковский, политолог:
Еще одну вещь я хотел сказать, она очень важная. Госпожа Меркель за последнее время, за последние годы – она, по-моему, 20 лет находится у власти (к вопросу о сменяемости, и никто ее там не выбирает, никакой народ – ее выбирают по выборам парламентским). Так вот, госпожа Меркель за 20 лет своего нахождения у власти несколько раз встречалась с белорусскими оппозиционными политиками, но при этом ни разу не приехала в Хатынь (подробности в видеоматериале).

Шпаковский: Меркель встречалась с белорусскими оппозиционными политиками, но при этом ни разу не приехала в Хатынь-7

Во вторник экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель. В ходе встречи Тихановская попросила бундесканцлера выступить посредником и помочь в организации переговоров с официальными властями Беларуси.  

# Международная политика # Александр Шпаковский # Фотофакт

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