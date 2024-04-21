Алесин о ситуации на Ближнем Востоке: Иран применил неожиданный для Израиля сценарий

Ближний Восток действительно в шаге от глобального конфликта, где в данный момент основная схватка разворачивается между Израилем и Ираном, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На неделе в Тегеране заявили, что ядерные объекты еврейского государства определены и будут поражены, если Тель-Авив захочет ответить. Но многие эксперты считают, что Израиль с ответом спешить не будет. Об этом говорит и недавнее заявление Нетаньяху, который призвал отложить эмоции и подойти к ситуации с холодной головой. Это его позиция или помогли определиться союзники – не суть.
Главное, что удалось избежать большой войны и жертв. Хотя то, что США не хочет этой войны, – факт. А вот премьеру Израиля любая эскалация на руку. На кону – его рейтинги и американское финансирование.
Александр Алесин, военный аналитик:
На самом деле, события пошли по самому неожиданному для Израиля сценарию. Иран применил целую массу средств воздушного нападения. Это и беспилотники «Шахиды», это и крылатые ракеты, это и баллистические ракеты, и гиперзвуковые ракеты. И в общем, казалось, что от такой массы огня ничего в Израиле не уцелеет. Но эксперты говорят, что это была демонстрация, проверка. На самом деле, эти все беспилотники очень тихоходные, они были легко сбиты. Крылатые ракеты точно так же. И единственное, что гарантированно долетело, это были гиперзвуковые ракеты «Фаттах-2». И, собственно, это была главная задумка. Главная задумка Ирана – показать, что прославленная противоракетная оборона Израиля не может противостоять гиперзвуковым ракетам. Все девять ракет попали, куда целились, и, в общем, Израиль увидел, что в случае серьезной войны, будут выпущены десятки, а то и сотни, может быть, таких ракет, и он не сможет защититься.
Было решение спустить конфликт на тормозах – Алесин о напряженности между Израилем и Ираном.