Пятибалльная система, одежда для школьников, учебники и программы: какие изменения ждут образование в Беларуси

Новости Беларуси. Подготовка к новому учебному году – главная тема встречи у Президента 15 августа. Возвращение к пятибалльной системе оценки знаний, переход на всеобщее среднее образование и, конечно же, вопрос оплаты труда учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посылы, которые прозвучали во Дворце Независимости, четко дали понять: изменениям в системе образования быть. И разговор встречей у главы государства не ограничится. Уже совсем скоро пройдет большой педагогический совет, где эти и другие нюансы обсудят уже более подробно. А сегодня о предполагаемых нововведениях рассказали Александру Лукашенко. В чем разница между шестеркой и семеркой или восьмеркой и девяткой? Не каждый педагог может дать однозначный ответ. А это шанс для субъективности, – посчитают многие. Наверняка учителя, родители, да и сами школьники со студентами разойдутся во мнении, какая же в итоге лучше – пятибалльная или десятибалльная система.

Ирина Дрозд, директор средней школы № 41 Минска:

Если будет принят нормативный документ и произойдет возврат на пятибалльную систему, школьные учителя, в общем-то, адаптируются и адаптируют детей, я думаю, тоже быстро. Судя по тому, как пятибалльная система в советское время имела отрицательные отметки, а десятибалльная – все отметки положительные, значит будут внесены какие-то коррективы. Беларусь может вернуться к пятибалльной системе. 15 августа ряд предложений озвучили Президенту во время доклада вице-премьер и министр образования. Каждое предложение подлежит обсуждению. Причем услышать Александр Лукашенко хочет все заинтересованные стороны. Сейчас то самое время, когда один учебный год сдает позиции другому. Вступительная кампания завершается – первое сентября уже через несколько недель. Так что можно подводить итоги и планировать будущие шаги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне хотелось бы знать в этом плане основное: как окончательно будем корректировать правила приема. Такая была задача поставлена всем, кто контролировал ход вступительной кампании. Как мы доработаем, изменим или вернемся, может, где-то к старому? Много времени прошло, в течение которого мы апробировали разные подходы. На чем остановимся?

Второй вопрос не менее важный – о готовности к учебному году дошкольных, школьных учебных заведений, средних, высших учебных заведений. И какие в этом плане у нас проблемы есть (если они есть). В этом плане вопрос также первостепенной важности – это обновление учебных программ и учебники. Я проблем не вижу, потому что по каждому учебнику можно создать группу, и они успешно, даже по вертикали, от 5 класса или 6-го,7-го до 11-го приведут в порядок эти учебники и с большим удовольствием. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые находятся наверху знаний. Вступительная компания завершится буквально на следующей неделе. Самыми востребованными специальностями называют дизайн и психологию, сельское хозяйство и инженерно-технические дисциплины в 2017 году были не столь популярны, как другие. В 2017 году впервые сдавали четыре предмета на ЦТ. А еще было три резервных дня. В целом, все прошло спокойно и на хорошем уровне. И, кстати, результаты абитуриенты показали лучше, чем в 2016 году. Высшим баллом могут похвастаться более трех сотен абитуриентов. А вот нулевую оценку получили 640 человек. Повышение порога поступления – одна из насущных задач. Сегодня в зависимости от предмета и профиля вуза это может быть 10-15 баллов, а в некоторых случаях даже пять. То есть, выходит, набрав всего 6 баллов из 100, от идеи получить высшее можно и не отказываться.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Необходимо нам выстраивать правильную пирамиду обучения. Она у нас немножко перевернутая. На сегодняшний день у нас из вузов в два раза больше выпуск, чем в сумме ссузы и профессионально-техническое образование. Надо наоборот выстраивать, чтобы человек в вуз шел, как наиболее грамотный, подготовленный. Поэтому, наверное, мы будем потихонечку уменьшать количество поступающих в вузы, а давать больше места для поступления в профессионально-технические и среднее специальное образование. В стране сегодня более 50 вузов. Поступили в них 53,5 тысячи человек. Учебные заведения пройдут внеочередную аккредитацию. Изменить собираются правила приема на заочную форму обучения. Она станет в основном платной. И обязательным при поступлении на нее для школьников будет годовой стаж работы. Кстати, средний балл аттестата впредь могут в учебных заведениях не учитывать вообще. От этого планируют отказаться. Тем более, что правила зачисления планируют сделать еще более объективными. На некоторые специальности кроме ЦТ – дополнительные испытания. А те же тестовые задания будут дальше дорабатывать, с тем, чтобы приблизить к учебным программам. В новый учебный год – с новыми учебными программами по всем предметам. Ирина Дрозд, директор средней школы № 41 Минска:

Программа белорусского и русского языков претерпела изменения во вторых и третьих классах, уравнялось количество часов. Такой предмет, как ОБЖ, появился. Раньше это был факультатив. Вообще, учитель в праве сам корректировать свой предмет по количеству часов на определенные темы. Поэтому то, что усваивалось с трудом, новая программа позволит дать ознакомительно. И 30 новых учебников.

Екатерина Пенкрат, заместитель директора по учебной работе гимназии № 31 Минска:

Если сравнивать старый и новый учебники, мы видим, что они отличаются не только размером, но и они стали более доступны, более красочные, картинки яркие, интересные. А еще первоклашки будут учиться по новому «Букварю», а также по свежеизданному пособию «Беларуская мова». Школы продолжают получать учебники версии года нынешнего. «Физика» за 7 класс, «Русский язык» за 11-й, но больше всего обновлений в третьей параллели.

Екатерина Пенкрат, заместитель директора по учебной работе гимназии № 31 Минска:

Обновились полностью учебные издания для третьего класса. Особенностью является литературное чтение и «Літаратурнае чытанне», где есть QR-код, с помощью которого могут зайти на образовательный портал. Если в целом говорить, то в данных, новых учебных пособиях реализивон принцип доступности и также связано с принципом совроеменного развития науки. Работа будет продолжаться и в 2018 году. Завершить ее полностью планируют в 2019-м.