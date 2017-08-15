Прямой эфир

Российские военные прибывают в Беларусь 15 августа для участия в завершающем этапе учения «Запад-2017»

15 августа 2017 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подготовка к белорусско-российскому учению «Запад-2017» выходит на завершающий этап. Для проведения совместных стратегических маневров в нашу страну 15 августа прибывают представители соседнего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках подготовки военные двух стран на практике отработают комплекс мероприятий по тыловому и техническому обеспечению. Главные задачи – совместными действиями организовать охрану объектов на участках военно-автомобильных дорог, в полевых условиях осуществить ремонт и восстановление неисправных механизмов и вооружения. А также в кротчайшие сроки развернуть магистральный трубопровод и создать участки для массовой заправки техники.

Напомним, масштабные маневры «Запад-2017» пройдут в сентябре, в них задействуют около 13 тысяч человек.

# Учения «Запад-2017»

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер-министр Афганистана прибывает с официальным визитом в Беларусь 15 августа
15 августа 2017 06:35

Премьер-министр Афганистана прибывает с официальным визитом в Беларусь 15 августа

Андрей Кобяков: нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей
14 августа 2017 13:52

Андрей Кобяков: нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей

Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна с 70-й годовщиной Дня Независимости Пакистана
14 августа 2017 13:50

Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна с 70-й годовщиной Дня Независимости Пакистана