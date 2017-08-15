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Премьер-министр Афганистана прибывает с официальным визитом в Беларусь 15 августа

15 августа 2017 06:35
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Новости Беларуси. 15 августа с официальным визитом в Беларусь пребывает премьер-министр Афганистана. Абдулла Абдулла проведет переговоры в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам встречи, будет подписан пакет международных документов о сотрудничестве. Также делегация Афганистана посетит ряд отечественных предприятий, среди них – промышленные гиганты машиностроительного комплекса, производители высокоточной техники и один из аграрных холдингов. Кроме того, запланировано посещение Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

# Беларусь-Афганистан

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