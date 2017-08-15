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Премьер-министр Афганистана прибыл в аэропорт «Минск»

15 августа 2017 14:19
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Новости Беларуси. Начался официальный визит в Беларусь главы исполнительной власти Афганистана. Программа – более чем насыщенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Афганистана прибыл в аэропорт «Минск»-1

Из Национального аэропорта «Минск» Абдула Абдула направился на предприятия столицы. Также запланированы переговоры в белорусском правительстве. По итогам встречи будет подписан пакет международных документов о сотрудничестве.

# Фотофакт # Беларусь-Афганистан

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