Премьер-министр Афганистана прибыл в аэропорт «Минск»

Новости Беларуси. Начался официальный визит в Беларусь главы исполнительной власти Афганистана. Программа – более чем насыщенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Национального аэропорта «Минск» Абдула Абдула направился на предприятия столицы. Также запланированы переговоры в белорусском правительстве. По итогам встречи будет подписан пакет международных документов о сотрудничестве.