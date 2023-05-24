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Лукашенко на форуме ЕАЭС: добиться экономической устойчивости в одиночку – задача практически невыполнимая

24 мая 2023 14:46
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Добиться экономической устойчивости в одиночку – практически невыполнимая задача ни для одного из государств. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 24 мая, выступая в российской столице на II Евразийском экономическом форуме, информирует БЕЛТА.   

По словам белорусского лидера, в последнее время мир находится в обстановке постоянной напряженности и неопределенности. Финансовый, геополитические кризисы, пандемия приходят на смену друг другу настолько стремительно, что люди не успевают перевести дух и теряют уверенность в завтрашнем дне. Лукашенко отметил, что в таких условиях мощным якорем всегда является стабильная экономика. Но экономические границы любой страны очень прозрачны, а торговые связи до такой степени переплетены, что прийти к экономической устойчивости в одиночку – задача практически невыполнимая ни для одного государства. 

Поэтому любое государство заинтересовано в участии мощных региональных и международных объединениях. Таких как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН, сказал белорусский Президент. 

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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