Прямой эфир

Трамп сообщил, что нашел покупателей для TikTok

30 июня 2025 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп сообщил, что нашел покупателей для TikTok-0

Президент США Дональд Трамп заявил, что группа богатых инвесторов заинтересована в покупке TikTok у компании ByteDance из Китая. По его словам, для сделки может потребоваться одобрение Пекина, и китайский президент, скорее всего, даст свое согласие. Трамп обещал назвать имена возможных покупателей в течение двух недель. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил также, что продлил срок отсрочки запрета на платформу в США до 17 сентября, отметив, что США должна получить долю в TikTok.

Ранее Трамп позитивно отзывался о сервисе, считая, что именно молодежная аудитория помогла ему победить на выборах 2024 года.

Китайская же сторона назвала ситуацию вокруг TikTok попыткой ограбления. А в 2024 году президент Байден подписал закон, обязывающий ByteDance продать TikTok или свернуть свою деятельность в США.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Айдахо злоумышленник специально устроил пожар, чтобы обстрелять пожарных
30 июня 2025 10:12

В Айдахо злоумышленник специально устроил пожар, чтобы обстрелять пожарных

Политик Брар заявила, что Запад хочет разделить Россию на части
30 июня 2025 09:15

Политик Брар заявила, что Запад хочет разделить Россию на части

МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за ударов по стране
30 июня 2025 08:29

МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за ударов по стране