Трамп сообщил, что нашел покупателей для TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что группа богатых инвесторов заинтересована в покупке TikTok у компании ByteDance из Китая. По его словам, для сделки может потребоваться одобрение Пекина, и китайский президент, скорее всего, даст свое согласие. Трамп обещал назвать имена возможных покупателей в течение двух недель. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил также, что продлил срок отсрочки запрета на платформу в США до 17 сентября, отметив, что США должна получить долю в TikTok.

Ранее Трамп позитивно отзывался о сервисе, считая, что именно молодежная аудитория помогла ему победить на выборах 2024 года.

Китайская же сторона назвала ситуацию вокруг TikTok попыткой ограбления. А в 2024 году президент Байден подписал закон, обязывающий ByteDance продать TikTok или свернуть свою деятельность в США.