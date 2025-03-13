Лукашенко о санкциях против Беларуси и России: у нас были резервы, которые мы недооценивали

В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры Союзного государства с глазу на глаз общались в течение часа и трех минут, но этого президентам не хватило. Поэтому и в расширенном составе общение продолжили без камер. Зато в формате обеда. Это еще раз подчеркивает официальный визит – как встреча самых близких родственников. Впрочем, и после обеда в расширенном составе президенты снова остались наедине. На языке протокола это называется обменяться мнениями по международной повестке.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Десятки телекамер, как на международных саммитах. Здесь, в Малахитовом фойе московского Кремля, ожидают громких и ярких заявлений лидеров Союзного государства. Минск и Москва могут дать зеленый свет перемирию и даже миру на украинкой земле.
Итоги первого дня официального визита – весомая папка. В ней политические документы, международные договоры сразу трех уровней: межгосударственного, межправительственного и межведомственного. Всего семь документов.
Владимир Путин, Президент России:
Подписан солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов. В нашем с Президентом Беларуси совместном заявлении четко подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие многоплановых российско-белорусских связей. Россия и Беларусь продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран.
Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Беларусь председательствует в текущем году. На Россию как главного экономического партнера Беларуси приходится около 60 % белорусского внешнеторгового оборота. По итогам прошлого года товарооборот прибавил порядка 6 % (где-то 5,7) и превысил 50 миллиардов долларов.
2/3 иностранных инвестиций в белорусскую экономику – из России. 90 % расчетов в национальных валютах. Это позволяет укреплять финансовый суверенитет наших стран. На Высшем госсовете Союзного государства в начале прошлого года приняли третий декрет по господдержке промышленников двух стран. В перечне сразу 10 программ. В трех программах федерального уровня и трех российских программах технологического лидерства участвуют белорусские производители, в трех белорусских – российские.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Незаконные экономические санкции ряда государства никуда не исчезли. В чем-то они нам и помогли. Давление на Беларусь и Россию не ослабевает, хотя уже всем ясно, что эти ограничения больше бьют по тем странам, которые их ввели. Ну и нам дали возможность серьезно подумать о перспективах нашего развития. И убедили нас в том, что через определенное время мы преодолеем эти давления полностью.
С другой стороны, если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать. Они заставили нас всерьез задуматься о самодостаточности, важности опоры на собственные силы, продовольственной безопасности и технологическом суверенитете. Многие вопросы, которые нам казались непреодолимыми года три назад (мы с Владимиром Владимировичем их обсуждали), допустим, как микроэлектроника: «Ах, чипы, ах, чипы», – сегодня все летает, все передвигается, все ездит и не ездит.
Оказывается, у нас были резервы, которые мы в какой-то степени недооценивали. Но мы их обнаружили, нашли и развиваем. Владимир Владимирович, мы очень высоко ценим вашу поддержку, которая открыла нам доступ к российскому огромному рынку, помогла переориентировать логистику товарных потоков. Что мы когда-то продавали через порты в Литве, Латвии, сегодня успешно работаем и в Ленинградской области, и в Питере, мы работаем на Черноморском побережье, полностью переориентировались.
По поручению Путина из российского бюджета направлены деньги на покупку 40 тысяч единиц городского транспорта. А между тем с конца года на базе холдинга МАЗ открыт завод по производству автобусов. Инвесторам и промышленникам ядерной державы интересны наши товары высоких технологий. А впереди интеграция высоких скоростей.
Александр Лукашенко:
Очень благодарен вам за обещание, заявление в какое-то время, я не говорю конкретно, построить высокоскоростную дорогу от Москвы до Минска. Мы говорили, до Бреста. Все-таки Брест – это наше общее, родное. Нам надо до Бреста построить эту дорогу. Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов. Я приводил пример. Недавно у нас был Максим Решетников с образцами беспилотников. Специалистов море было в Беларуси, они показали, на какой уровень вышла Россия в этом плане. И мы договорились (Владимир Владимирович одобрил) о строительстве еще одного завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Значит, можем все.