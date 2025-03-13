Лукашенко о санкциях против Беларуси и России: у нас были резервы, которые мы недооценивали

В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры Союзного государства с глазу на глаз общались в течение часа и трех минут, но этого президентам не хватило. Поэтому и в расширенном составе общение продолжили без камер. Зато в формате обеда. Это еще раз подчеркивает официальный визит – как встреча самых близких родственников. Впрочем, и после обеда в расширенном составе президенты снова остались наедине. На языке протокола это называется обменяться мнениями по международной повестке.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Десятки телекамер, как на международных саммитах. Здесь, в Малахитовом фойе московского Кремля, ожидают громких и ярких заявлений лидеров Союзного государства. Минск и Москва могут дать зеленый свет перемирию и даже миру на украинкой земле. Итоги первого дня официального визита – весомая папка. В ней политические документы, международные договоры сразу трех уровней: межгосударственного, межправительственного и межведомственного. Всего семь документов.

Владимир Путин, Президент России:

Подписан солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов. В нашем с Президентом Беларуси совместном заявлении четко подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие многоплановых российско-белорусских связей. Россия и Беларусь продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран. Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Беларусь председательствует в текущем году. На Россию как главного экономического партнера Беларуси приходится около 60 % белорусского внешнеторгового оборота. По итогам прошлого года товарооборот прибавил порядка 6 % (где-то 5,7) и превысил 50 миллиардов долларов. 2/3 иностранных инвестиций в белорусскую экономику – из России. 90 % расчетов в национальных валютах. Это позволяет укреплять финансовый суверенитет наших стран. На Высшем госсовете Союзного государства в начале прошлого года приняли третий декрет по господдержке промышленников двух стран. В перечне сразу 10 программ. В трех программах федерального уровня и трех российских программах технологического лидерства участвуют белорусские производители, в трех белорусских – российские.