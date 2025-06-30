Лукашенко: безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны властей быть не должно!

Безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны властей быть не должно – напутствие главы государства назначенцам. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в списке – 29 фамилий. Изменения в местной вертикали власти, дипкорпусе, новый помощник у Президента. Принятые решения – продолжение большой ротационной работы. Напомним, предыдущий кадровый день был чуть более месяца назад.

Сергей Андреев согласован на должность главы администрации Советского района Гомеля, его коллегой по Центральному району города станет Дмитрий Згурский. Никита Реут согласован на должность председателя Дзержинского райисполкома. Вячеслав Лопатко будет руководить Крупским райисполкомом. Минский район возглавит Денис Колесень, Столбцовский – Андрей Атрушкевич, Пуховичский – Александр Маевский, Горецкий – Николай Орленок. Принимая кадровые решения по кандидатурам новых председателей райисполкомов, Президент обозначил главные требования со стороны государства по ключевым направлениям деятельности: работа с кадрами, укрепление экономического потенциала региона через реализацию инвестпроектов и, конечно, эффективный агропромышленный комплекс. Напутствуя управленцев, глава государства сделал акцент: люди должны быть превыше всего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы впереди всех. И частенько мне лично, я же общаюсь с людьми, поступают жалобы на волокиту и безразличие. Особенно в тех областях, где у нас проблем достаточно. Я думаю, Администрации Президента надо задействовать все органы власти для того, чтобы этого не было. Что, что, но безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны властей быть не должно. Я всегда говорю о том, что можете – помогайте людям, не можете – скажите им прямо в лицо, вот это мы делать не будем. Почему? Потому что, а не просто отпихиваться, затягивать решения каких-то вопросов, особенно если касается вопросов производства.

Ну, к примеру, поставлена задача в каждом районе иметь предприятия «Один район – один проект». Я имел в виду тогда, что нам надо задействовать в малых городах, поселках, на местах людей, которые не заняты. Но сейчас у нас остроты вопроса нет по безработице. Ну а что нам мешает создавать высокотехнологичные предприятия? Что в районах, областях, на местах мы в этом не нуждаемся? Очень даже нуждаемся. Поэтому это надо продолжать. Люди есть, которые в этом заинтересованы. Почему мы должны от них отпихиваться? Почему мы их должны водить по кругу? Зачем мы это делаем? Это есть. Обратите на это внимание. А вам в Администрации Президента надо жестокую оценку давать подобным вещам. Вот это бездушное отношение, бессердечное к людям – это надо отбрасывать. Не должно это быть.

Александр Ломский назначен помощником Президента – инспектором по Брестской области. Также глава государства обновил руководство белорусских дипмиссий в ряде государств. Кроме того, в Беларуси новый министр промышленности. Ведомство возглавил Андрей Кузнецов. До этого он работал в Минпроме в должности замминистра.