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США разместили ядерное оружие на территории Великобритании

22 июля 2025 06:02
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Впервые за 17 лет США разместили ядерное оружие на территории Великобритании. Тактические ядерные бомбы доставлены на военную базу в графстве Саффолк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США разместили ядерное оружие на территории Великобритании-2

Снаряды прибыли с авиабазы в штате Нью-Мексико, где расположен Центр ядерного вооружения ВВС США. Хотя ни Штаты, ни Великобритания не комментируют эту информацию, такое перемещение вблизи европейского театра военных действий может свидетельствовать об изменении ядерной стратегии НАТО из-за ухудшения отношений с Россией. До этого атомный арсенал Соединенного Королевства был размещен только на четырех субмаринах, которые несут американские баллистические ракеты.

# США # Великобритания

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