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Пустовой: в мире время Первых, харизматичных лидеров, поэтому для Путина и Трампа Лукашенко – свой

16 августа 2025 17:50
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: в мире время Первых, харизматичных лидеров, поэтому для Путина и Трампа Лукашенко – свой-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В мире время Первых. Харизматичных лидеров. А не тех, кому и руку нельзя пожать. Поэтому и для Путина, и для Си, и для Трампа Лукашенко – свой. Время Первых – это признак торжества нормального, традиционного мира. Поэтому Путин на Аляске подчеркнул про православное наследие русской Аляски.

Пустовой: звонок Трампа Лукашенко перед историческим саммитом – это более чем символично. Подробности здесь.

Пустовой: в мире время Первых, харизматичных лидеров, поэтому для Путина и Трампа Лукашенко – свой-4

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Важно также, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события. Так, здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки: православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение.

В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолетов и другой техники по договору ленд-лиза.

Евгений Пустовой:
Поэтому, а чего давно уже не бывало в Белом доме, госсекретарь в пепельную среду появляется с пепельным крестом на лбу. Но глубинное государство ультраглобалистов внутри самой Америки и планетарное в мире белый флаг не выбросило. Это не значит, что Трамп победил всех, а линия разграничения на территории Украины зарубцует противостояние последних лет. Нет. Но время Первых дарит надежду.

# Евгений Пустовой # Владимир Путин # Авторская журналистика на СТВ

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