Трамп дал сигнал: Минск может стать переговорной площадкой – Пустовой

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
По текстовым настроениям инсайдерского Telegram-канала «Пул Первого» можно предположить, что Трамп дал сигнал: Минск может стать переговорной площадкой. Но такое уже было. Но без США. А Лукашенко ведь не раз повторял: за этим столом не хватает Америки. Европа слишком несостоятельная.
Не хочется мельчить, но скажу и еще одну важную деталь. Судьба всех заблудших, пошедших вслед за фейковыми предводителями, только в руках Лукашенко. Как бы кто ни себя величал и что ни говорил, даже те, кто сейчас за пределами страны, зависят только от решений Первого. Финал.
Пустовой: звонок Трампа Лукашенко перед историческим саммитом – это более чем символично. Читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Остается добавить, что и эта так называемая оппозиционная смена – самая рафинированная пятая колонна. Прямо без прикрытия. Так открыто еще никто не топил за интересы чужих европейских столиц. В принципе, суть их существования: проводить в Беларуси интересы европейских митрополий. Но сами, самые важные европейские столицы, превращаются в окраину. В новую коллективную Украину. Их фронт – борьба последствий их же бездумной миграционной политики. Это безопасность и экономическая несостоятельность. Доигрались в квир-политику. Мир сбрасывает с себя сломанную идентичность.