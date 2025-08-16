Трамп дал сигнал: Минск может стать переговорной площадкой – Пустовой

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

По текстовым настроениям инсайдерского Telegram-канала «Пул Первого» можно предположить, что Трамп дал сигнал: Минск может стать переговорной площадкой. Но такое уже было. Но без США. А Лукашенко ведь не раз повторял: за этим столом не хватает Америки. Европа слишком несостоятельная.

Не хочется мельчить, но скажу и еще одну важную деталь. Судьба всех заблудших, пошедших вслед за фейковыми предводителями, только в руках Лукашенко. Как бы кто ни себя величал и что ни говорил, даже те, кто сейчас за пределами страны, зависят только от решений Первого. Финал.