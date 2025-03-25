«Чувствуется величие нашей страны». Гости Дворца Независимости поделились мнением о прошедшей инаугурации

Взгляды миллионов белорусов были прикованы к экранам телевизоров – церемонию инаугурации транслировали все национальные телеканалы. Клятву на верность белорусскому народу глава государства дал не только перед приглашенными гостями, но перед лицом всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По маршруту инаугурации, как по пути мира. Важно, когда в одном строю и мастодонты управления, и новые лица белорусской государственной мысли.