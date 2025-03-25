«Чувствуется величие нашей страны». Гости Дворца Независимости поделились мнением о прошедшей инаугурации
Взгляды миллионов белорусов были прикованы к экранам телевизоров – церемонию инаугурации транслировали все национальные телеканалы. Клятву на верность белорусскому народу глава государства дал не только перед приглашенными гостями, но перед лицом всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По маршруту инаугурации, как по пути мира. Важно, когда в одном строю и мастодонты управления, и новые лица белорусской государственной мысли.
Александр Попков, государственный деятель:
То, что сегодня есть порядок, что сегодня сформирована та экономика, которая обеспечивает нормальную жизнь каждого белоруса, это очень важно. И здесь заложен большой труд. Я думаю, вот это вот торжество, которое мы сегодня отмечаем, то есть инаугурацию главы нашего государства, – это дань уважения человеку как личности, который сделал очень много для нашей страны.
Это праздник для всех, кто выступает за мир и созидательное развитие – Данилович на церемонии инаугурации Президента. Подробнее.
Церемония клятвы белорусскому народу и главнокомандующему на площади государственных символов прошла по-военному четко.
Главнокомандующий принял клятву военнослужащих белорусскому народу и Президенту.
Это начало новых свершений под взрывы, но только торжественной церемонии. А все для того, чтобы наши дети, молодежь, да все белорусы, могли спокойно восхищаться нашей страной.
Мы были просто в восторге. Мы ходили, хотели посмотреть каждый угол здесь, потому что это невероятно красиво. Да, нам очень здесь нравится, чувствуется величие нашей страны и гордость за нашу страну.