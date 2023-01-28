Пустовой: СВО – очищение и спасение, теперь это стало мейнстримным мнением

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Радзіма чакае. Как отец выглядывает заблудшего сына, как мама ждет загулявшее дитя, так і наша краіна раскрыла абдымкі. Только этот жест любви и всепрощения зачастую превращали в самое ужасное, постыдное оружие. А всеобъемлющая любовь – в оружие победы. В победу жизни над смертью. Не распинайте Родину. Тогда, слава богу, не получилось, больше не надо.
О главном – нашем Первом и событиях недели. Авторский взгляд. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Мир вашему дому, дабра ў хату, шалом алейхем, ас-саляму алейкум. Как бы кого и ни устраивала эта фраза, но в ней вся пресловутая белорусская многовекторность. Как бы кто ни критиковал нашего Президента за его миролюбивые международные посылы (мол, это самая выгодная роль в геополитике, а кто-то в этом видит и дипломатическую расчетливость), но ведь никто другой из политиков Европы про это миролюбие и не заговорил. И не предложил даже. Поэтому что нет таких же фигур. Нет. Все с оглядкой. Вы думаете, на электорат? Да нет. На главных заказчиков и владельцев мирового капитала. На обычную банду мирового масштаба. Давосское бандформирование. Именно его интересы обслуживают ОБСЕ и USAID, именно под их интересы пишут инструкции ВОЗ и законы теперь уже многие страны. И все это называется – демократия и главенство свободы. Свободы мировых капиталистов от совести и нравственности.
Всех, кто заблудился, ищет шлях да хаты, будут увещевать, призывать и даже запугивать: не смотрите пропаганду, только СТВ не включайте. Там токсичная ложь. Но токсичной ложью именно наши антагонисты и кормят своих адептов и всех любопытных белорусов. Ничего нового. Раньше просвещенная инквизиторская Европа заливала в уши людям яд, сейчас яд лжи. Вы можете не смотреть СТВ. Только ответьте четно на несколько программных вопросов. Почему молодой и народный Президент Лукашенко резко стал последним диктатором Европы, как только отказался от проектов Сороса и патроната Ширака. Вот сегодня он еще не диктатор. С ним встречаются, к нему едут. Сам Клинтон. Это же мировая легитимизация. А как только отказывается от шоковых политических и экономических экспериментов – все, враг демократии. Так что такое демократия или кто?
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