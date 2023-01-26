Александр Лукашенко: «Беларусь придаёт большое значение укреплению дружественных отношений с Нью-Дели»

Укреплять имеющиеся контакты и работать на перспективу намерена Беларусь и с государствами Южной Азии. В частности, с Индией. История дипломатических отношений между нашими странами насчитывает более 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время удалось добиться довольно тесного взаимодействия по многим направлениям, однако время двигаться дальше. По мнению белорусского лидера, активизация контактов в торгово-экономической, образовательной, инвестиционной, научной и культурной сферах принесет взаимную выгоду государствам и их гражданам.