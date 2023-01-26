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Александр Лукашенко: «Беларусь придаёт большое значение укреплению дружественных отношений с Нью-Дели»

26 января 2023 07:35
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Укреплять имеющиеся контакты и работать на перспективу намерена Беларусь и с государствами Южной Азии. В частности, с Индией. История дипломатических отношений между нашими странами насчитывает более 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время удалось добиться довольно тесного взаимодействия по многим направлениям, однако время двигаться дальше. По мнению белорусского лидера, активизация контактов в торгово-экономической, образовательной, инвестиционной, научной и культурной сферах принесет взаимную выгоду государствам и их гражданам.

Александр Лукашенко: «Беларусь придаёт большое значение укреплению дружественных отношений с Нью-Дели»-1

Сегодня, 26 января, в Индии отмечается День Республики. Поздравления президенту Драупади Мурму и народу этой страны направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Беларусь придаёт большое значение укреплению дружественных отношений с Нью-Дели»-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Индия достигла отличных успехов в социально-экономическом развитии и стала одним из самых прогрессивных государств мира. Беларусь придает большое значение укреплению дружественных отношений с Нью-Дели и заинтересована в расширении политического диалога до уровня стратегического партнерства.

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# Беларусь-Индия # Александр Лукашенко # Драупади Мурму # Фотофакт

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