Рачков: не может быть и речи о том, что Беларусь причастна к ситуации в Украине

Новости Беларуси. Очередной инструмент для оказания давления на нашу страну. Так белорусские парламентарии прокомментировали резолюцию Европарламента «О создании трибунала по делу об агрессии против Украины» в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такой трибунал нужен». Гайдукевич прокомментировал резолюцию Европарламента. Подробнее здесь.

Как подчеркнул председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, документы Европейского парламента не обладают никакой юридической силой. Никакие трибуналы в обход Совета безопасности ООН создавать невозможно. Вместо того чтобы сделать шаг навстречу мирным переговорам, страны Запада продолжают усугублять ситуацию.