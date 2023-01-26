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Рачков: не может быть и речи о том, что Беларусь причастна к ситуации в Украине

26 января 2023 13:19
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Новости Беларуси. Очередной инструмент для оказания давления на нашу страну. Так белорусские парламентарии прокомментировали резолюцию Европарламента «О создании трибунала по делу об агрессии против Украины» в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такой трибунал нужен». Гайдукевич прокомментировал резолюцию Европарламента. Подробнее здесь.

Как подчеркнул председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, документы Европейского парламента не обладают никакой юридической силой. Никакие трибуналы в обход Совета безопасности ООН создавать невозможно. Вместо того чтобы сделать шаг навстречу мирным переговорам, страны Запада продолжают усугублять ситуацию.

Рачков: не может быть и речи о том, что Беларусь причастна к ситуации в Украине-1

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Не может быть никакой речи о том, что Республика Беларусь причастна к ситуации в Украине. Европейскому парламенту, видимо, надо было бы задуматься о тех коррупционных скандалах, которые у них постоянно проходят. Поэтому не Европейскому парламенту учить Республику Беларусь.

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# Международная политика # Сергей Рачков # Фотофакт

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