Пустовой: «Путин уважает Лукашенко, как Большой Си и эмиры арабского мира. У Батьки мировое признание»

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Белорусы, мы – невероятные. Не надо удивляться. Они хотели у нас отнять страну, а мы заберем у них все наше. Мы лучше, чем невероятные. Мы смогли сохранить жизнь одной маленькой девочке. За несколько дней собрали огромную сумму, которую не смогли осилить за несколько лет. О чем это? Это о Победе. О том, что мы все – страна живых душ. И каждый, внося свою лепту в общее дело, становится участником чуда, радости, крепкого государства. Каждый по силе – и тогда любой путь осилим, когда вместе в едином порыве.

Вместе мы прорвем даже блокаду. Любую: политическую и экономическую. В эти дни Ленинград отмечает 80-летие снятия блокады. Как символично, а Беларусь в этом году будет отмечать 80-летие освобождения. Одни и те же даты, одни и те же поводы для радости, одни и те же враги и одна Победа. Мы хоть понимаем эту связь времен, поколений и смыслов. Вот он, ответ, почему мы в ОДКБ, а не в НАТО. Для тех, кто свои свершения начинал еще с советского гимна, объяснять ничего не надо. Но это очень важно донести до молодежи.

Блокада – это главный аргумент в переговорах Запада с нами. Не за круглым столом, а кольцом вокруг нас. Как бы каждого из нас не убеждали, а особенно перед выборами: мы не против вас, мы против власти. Они против власти, потому что власть за независимую и суверенную страну. Не податливую, как пластилин. Или как Украина. Ну, давайте все эмоции, исторические аргументы, предположения и даже политические аргументы – в сторону. Стало ли лучше Украине с Западом? Один конкретный вопрос, один честный и четкий ответ.

Лукашенко о лауреатах спецпремии: благодаря им мы достигли поставленных целей Года мира и созидания.

Тогда в 41-м воплощение Европы – нацисты – шли свергать Сталина и большевиков, а треть белорусов, так, по дороге уничтожили, сожгли живьем и вытянули кровь из детей. Причем они уничтожали и нейтральных и лояльных. Заодно. Теперь нас пытаются убедить: мы хотим свергнуть Лукашенко. Ну, и вашу страну так невзначай. Тогда была охота. А сейчас сафари. А цель все та же – сократить ненужных, покорить подготовленных. Ну, зачем убивать того, кто, зная о Хатыни или деревне Ола, продолжает восхищаться новым порядком «нямеччыны»? Они и так уже мертвы духовно, интеллектуально, ментально. А мы живы, поэтому нам уготовали блокаду.