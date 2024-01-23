Лазуткин о США: «Если проводить предвыборную гонку одновременно с войной, можно проиграть и там, и там»

Издание Wall Street Journal заявляет, что США ведут переговоры с союзниками на Ближнем Востоке о прекращения боевых действий между Израилем и Хамас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Условия включают в себя полный вывод израильских войск из сектора Газа, освобождение заложников, доставку гуманитарной помощи и восстановление разрушенной территории. Вместе с тем иранские источники, наоборот, сообщают об обмене «резкими сообщениями» между США и Ираном и предупреждают об эскалации ситуации одновременно в Ираке, Йемене и Ливане. Подробности в рубрике Андрея Лазуткина «Занимательная политология». «Самая большая – это контрнаступ». Какие ошибки допустили американцы в Украине?

Андрей Лазуткин, политолог:

На американских выборах работает две стратегии: надо показать либо президента-защитника свободного мира (когда США вступают в военный конфликт), либо президента-миротворца (когда война непопулярна и ее надо закончить). Сегодня таким неудобным для Байдена конфликтом является Ближний Восток. Перспективы победить там самые сомнительные, и американцы боятся затяжной многолетней войны с Ираном. Если Демпартия начнет такой конфликт под выборы, во-первых, войной надо управлять, и какой бы ни был слабый и уставший президент, он должен принимать там ключевые решения. И если проводить предвыборную гонку одновременно с войной, можно проиграть и там, и там. Понятно, что боевыми действиями в Украине тот же Байден лично не управляет, но и там американцы допустили ряд ошибок. Самая большая – это контрнаступ, который был провален и не решил никаких задач. То есть их военные специалисты тоже ошибаются, и быстрого успеха с Ираном тоже может не быть. «Американцы не могут одновременно вести две полноценные войны»

Второй момент – это распыление сил. Считается, что американцы не могут одновременно вести две полноценные войны. Когда они недавно выводили войска из Афганистана, руки освобождали для военного присутствия в Украине. Из Ирака они тоже постепенно уходят, там появляются новые игроки. С одной стороны – курды, которые являются главными союзниками США и Израиля в регионе, – это главная прозападная сила на Ближнем Востоке. С другой стороны – остается ИГИЛ, который никуда не исчез и по-прежнему базируется в Ираке. «Игиловцы» нужны, чтобы создавать конкуренцию Аль-Каиде. Эти две группировки враждуют между собой, их ячейки есть в каждой мусульманской стране, и американцы играют на противоречиях между ними.

Чтобы поддерживать хаос и не давать никому усилиться, такой модели достаточно. Но чтобы вести полноценную войну с Ираном, как было во время 8-летней Ирано-иракской войны, когда американцы поддерживали Хусейна, нужен совсем другой Ирак – сильный режим, который железно контролирует свою страну. Строится военная вертикаль, как в Украине, и она становится оператором военных средств. Но Ближний Восток американцами сегодня настолько развален, что ни в одной стране-союзнике такую вертикаль построить невозможно. «Снять красивую картинку войны без мирных жертв не получится» Еще важна информационная составляющая. Когда они 20 лет назад напали на Ирак, предлогом была пробирка якобы с химоружием. И то, война в Ираке не велась на уничтожение, часть иракской военной верхушки они купили, и потом формировали из нее новое руководство. Шло заигрывание с местными кланами, американцы делали ставку на национальные меньшинства, заводили их во власть, создавали парламентскую республику. Но в Палестине нам показали совсем другую войну – на уничтожение, причем телефон сегодня есть у каждого араба, и снять красивую картинку войны без мирных жертв не получилось тогда и не получится сейчас. Будет много крови и много информации с другой стороны.