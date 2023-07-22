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Пустовой: сколько раз пытались вбить гвоздь в промышленность и экономику в Беларуси?

22 июля 2023 18:13
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: сколько раз пытались вбить гвоздь в промышленность и экономику в Беларуси?-1

Евгений Пустовой, СТВ:
В хлебном колосе соль нашей модели развития. Кому ближе Prado и прайды – не по пути. Да, я сегодня о полях. Зерновых, ментальных и даже полях боев. Не дают нам про это забыть.

О главном. В смысле Первом и событиях, которые касаются каждого из нас. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

«Агрокраш». Скажи, как ты относишься к родной земле, и я скажу, кто ты. Вот так все понятно. С хлебом и солью мы всегда встречаем гостей. Но никогда не отдадим свой хлеб и соль. Я сейчас не о народных приметах. О государственной политике. Так совпало, что на неделе главными темами стали соль (калийная) и хлеб – уборочная страда.

Лукашенко: страда – это наш продовольственный фронт. Лучше на этом фронте воевать, чем на горячем

Пустовой: сколько раз пытались вбить гвоздь в промышленность и экономику в Беларуси?-4

Евгений Пустовой:
Да сколько раз пытались вбить погребальный гвоздь в экономику и промышленность Беларуси. И холмик насыпать – сфера услуг. Бедный народ на все будет согласен. В этом вся западная политика «Восточного партнерства».

Подробности в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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