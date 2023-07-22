Беларусь и ШОС: проекты, возможности, перспективы. Анонс «САСС уполномочен заявить»

Перспективное направление нашей внешней политики – работа с Шанхайской организацией сотрудничества. Какие перспективы откроет для Беларуси членство в ШОС и как это поможет в противостоянии с Западом? На эти вопросы ответят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Смотрите завтра, 23 июля, в 21:00.

Надежда Сасс, СТВ:

Интеграция Беларуси в ШОС – новые возможности для внешней политики.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Это, конечно, инфраструктурные проекты, во-первых, возможность к ним подключиться, присоединиться, принять участие и получить свои дивиденды.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Второе – логистика, потому что одно дело – продать товар, но его надо доставить. Поэтому логистика очень важна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития.

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:

Слова «противовес» является типичным для западной традиционной культуры и чуждо китайской. У нас часто употребляется слово «гармония».