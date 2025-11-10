«Водителей не обижать». Лукашенко дал поручение по литовским грузовикам

Разумная цифровизация, сильные регионы, дороги и транспортная инфраструктура, доступное жилье. Эти задачи – в числе ключевых в концепции Программы социально-экономического развития до 2030 года. Доработке проекта было посвящено совещание 10 ноября во Дворце Независимости. Несмотря на актуальность основной темы совещания, началось оно с оценки ситуации, которая сложилась на белорусско-литовской границе. Президент рассказал о том, как может измениться обстановка, а также о предпринимаемых нашей стороной мерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее Вильнюс в одностороннем порядке закрыл действующие пункты пропуска. Это, ожидаемо, вызвало негативную реакцию населения сопредельной страны и бизнес-сообщества. Теперь Литва хочет разрядить сложившуюся ситуацию. О чем на прошлой неделе Президенту доложил председатель Госпогранкомитета. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее – читать здесь .

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они обратились в Лидский пограничный отряд с просьбой, не то просьбой, не то требованием открыть границу. На участке два погранперехода у нас работают, на одном из участков открыть границу. Мы якобы будем эвакуировать какие-то автомобили. То ли с литовскими номерами, то ли с китайскими номерами. Я даже не дослушал этот доклад, сказал: «Хорошо, будут готовы, будем договариваться, хотите эвакуировать – эвакуируйте».

В связи с этим наши органы внутренних дел вчера день целый по моему заданию под руководством госсекретаря все автомобили литовские собрали на пунктах перехода и ровненько взяли их под охрану. Чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали. Взяли их под охрану. Только я не понимаю, что значит эвакуировать? Зачем эвакуировать кого-то?

Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняют, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять – умножить на 120 евро. Платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней это не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами, вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах, 1 100 или 1 200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге. Люди мучились, водители мучились. Я дал указания, чтобы водителей не обижали, они ни в чем не виноваты. Грузополучатели тоже в Литве ни в чем не виноваты. Пусть обращаются к своим властям в Литве для решения этих вопросов.