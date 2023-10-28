Пустовой: ИИ начинает наступление! Снова фейки про дворцы для Лукашенко, а сам он заговорил на французском

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Выпуск «Политики без галстуков и купюр» длится почти четверть часа, 15 минут в неделю, для того, чтобы завязать диалог со зрителем, сподвигнуть вас проанализировать главные события, донести, как это отразится или отражается на нашей с вами жизни. Причем я не только о политике сквозь призму экономики – об этом многие рубрики, передачи, эксперты. Я немного глубже – о метафизике процессов. Всего лишь 15 минут в эфире на однотипных плазмах. А за это же время американцы на пропаганду против России и Беларуси потратят 260 тысяч долларов. 25 миллионов хрустящих изображений Франклина, Рузвельта и Гамильтона в сутки. Выход один – в честном и постоянном диалоге. О главном, в смысле Первом, и событиях недели – «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Эта неделя оказалась особенно диалоговой для Александра Лукашенко.