Пустовой: ИИ начинает наступление! Снова фейки про дворцы для Лукашенко, а сам он заговорил на французском

Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Выпуск «Политики без галстуков и купюр» длится почти четверть часа, 15 минут в неделю, для того, чтобы завязать диалог со зрителем, сподвигнуть вас проанализировать главные события, донести, как это отразится или отражается на нашей с вами жизни. Причем я не только о политике сквозь призму экономики – об этом многие рубрики, передачи, эксперты. Я немного глубже – о метафизике процессов. Всего лишь 15 минут в эфире на однотипных плазмах. А за это же время американцы на пропаганду против России и Беларуси потратят 260 тысяч долларов. 25 миллионов хрустящих изображений Франклина, Рузвельта и Гамильтона в сутки. Выход один – в честном и постоянном диалоге. О главном, в смысле Первом, и событиях недели – «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.
Эта неделя оказалась особенно диалоговой для Александра Лукашенко.
«Я радуюсь, что людям есть куда прийти». Президент – о современной инфраструктуре Минска.
Откровенный разговор получился с нашей молодежью, со здравыми европейскими силами, конечно, с братьями и соседями, ну и всеми, кто следит за новостями из Минска. Это через общение с журналистами.
Лукашенко высказался о ситуации на Ближнем Востоке: америкосы закручивают всю эту канитель.
Мне бы с таким животом и опытом садиться в воскресный вечерний эфир у камина с интересным собеседником и, причмокивая, рассуждать о глобальных процессах. Но Родина приказала хайповать с молодежью. В ток-шоу «Да!Но...». Но дано-то действительно много нерешенных проблем коммуникации. Отцы и дети. Дело не в Тургеневе и не в том, что его не читают. Дело в том, что «Википедии» доверяют больше, чем родителям, преподавателям и телевизору вместе взятым. Только живое общение – только диалог. Это и есть вакцинация от «обожествления цифры».
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