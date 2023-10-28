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Белорусские пограничники обнаружили новые трупы на границе с Латвией

28 октября 2023 16:59
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Бесчеловечность и откровенный садизм – только так можно охарактеризовать действия латвийских силовиков по отношению к беженцам. В который раз белорусские пограничники становятся свидетелями жестокой травли, которую развернули военные сопредельной страны против обездоленных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники обнаружили новые трупы на границе с Латвией-1

Белорусские пограничники обнаружили новые трупы на границе с Латвией-3

Накануне вблизи латвийского заграждения вновь обнаружили тела иностранцев. Рядом с погибшими мужчинами находилась женщина и двое детей. Наши пограничники незамедлительно вызвали медиков, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.

Белорусские пограничники обнаружили новые трупы на границе с Латвией-6

Женщина рассказала, что погибшие были ранее вывезены латвийскими силовиками на границу вместе с группой беженцев, которых под угрозой физической расправы заставили перейти на территорию Беларуси. Мучения изможденных людей военные снимали на камеру. На месте работала следственно-оперативная группа. Специалисты установят обстоятельства гибели людей.

# Беженцы # Фотофакт

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