Белорусские пограничники обнаружили новые трупы на границе с Латвией
Бесчеловечность и откровенный садизм – только так можно охарактеризовать действия латвийских силовиков по отношению к беженцам. В который раз белорусские пограничники становятся свидетелями жестокой травли, которую развернули военные сопредельной страны против обездоленных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне вблизи латвийского заграждения вновь обнаружили тела иностранцев. Рядом с погибшими мужчинами находилась женщина и двое детей. Наши пограничники незамедлительно вызвали медиков, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.
Женщина рассказала, что погибшие были ранее вывезены латвийскими силовиками на границу вместе с группой беженцев, которых под угрозой физической расправы заставили перейти на территорию Беларуси. Мучения изможденных людей военные снимали на камеру. На месте работала следственно-оперативная группа. Специалисты установят обстоятельства гибели людей.