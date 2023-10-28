Белорусские пограничники обнаружили новые трупы на границе с Латвией

Бесчеловечность и откровенный садизм – только так можно охарактеризовать действия латвийских силовиков по отношению к беженцам. В который раз белорусские пограничники становятся свидетелями жестокой травли, которую развернули военные сопредельной страны против обездоленных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вблизи латвийского заграждения вновь обнаружили тела иностранцев. Рядом с погибшими мужчинами находилась женщина и двое детей. Наши пограничники незамедлительно вызвали медиков, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.