Азарёнок: за нашим столом рады каждому, кто не хочет взгромоздиться на него грязной звёздно-волосатой задницей

Минск настаивает на мире. А кто тянет к войне? Авторская журналистика на СТВ, рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Глобальная безопасность. Наша безопасность. Безопасность наших детей. Безопасность будущих поколений. Безопасность Евразии. Об этом говорит Минск. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Казалось бы – очевидные вещи. Убивать – плохо. А жить – хорошо. Взрывать больницы – плохо. Строить больницы – хорошо. Отбирать у людей еду – плохо. Кормить людей – хорошо. Шмалять по детям снарядами – плохо. Лечить детей в санаториях – хорошо. Вроде бы в здравом уме, трезвой памяти, в адекватном состоянии полушарий – это очевидные вещи. А война полыхает. А дети гибнут. А санкции вводят. А трубы под водой взрывают. Кто все это делает? Ведь есть же какой-то субъект. Есть тот, кому это выгодно, кто проводит эту линию сознательно. Кто настаивает на смертях, кто получает удовольствие, когда мать хоронит младенца.

Григорий Азаренок:

Окунемся в историю. Начало ХХ века. Мирные европейские империи встречают последнее столетие второго тысячелетия. Пишутся книги, брошюры, собираются симпозиумы, и все ждут благоденствия, прав, свобод, роскоши, процветания. И вдруг, всего несколько лет, какой-то мутный выстрел в Сараево – и понеслась. Мировая бойня, несколько десятков миллионов убитых, падают империи, приходят новые люди. Новые элиты. Ну вот сейчас – демократическая солидарность, и рабочие заживут, и у нас запляшут лес и горы. Они же на всех своих конгрессах обещали мир народам, немедленный, стопроцентный, окончательный. Нет этих страшных реакционеров, один сплошной прогресс. Подробнее в видеоматериале. Польская война. Гражданская война в России. Гражданская война в Испании. В Германии, в Венгрии, Финляндии, Италии, Болгарии. Резня в Турции. Голодуха в Германии. Голод в России. Репрессии. Резня в Китае и Японии. Халхин-Гол и затем – мировая бойня. Весь континент – от Запада до Востока – в кровавых руинах. Нормально империи сбросили, гуманисты, прогрессисты хреновы, интеллигентики очкастые? Накушались, нажрались, горлом прет? Как там прогресс и демократия? Как гуманизм я спрашиваю? А на чьей территории все это время не разорвался ни один снаряд? А кто все это время продавал оружие всем воюющим сторонам? Кто только и делал, что богател? Соединенные Штаты Америки. Америка! Страна-пиранья!

Рабыня зла, убогий клон!

Твои вожди, как наказанье,

То извращенец, то гиббон. Ты сеешь смерть – пожнешь сторицей,

Твои божки – нажива, ложь.

Мир усмотрел в ночных зарницах,

Что за свободу ты несешь.

Григорий Азаренок:

Но не только выгода. Не только процветание за счет других. В ядре англосаксонской элиты, в самой темной комнате, в самом глубоком подвале обитают те, для кого деньги и даже власть – лишь инструмент. Инструмент для построения ада на земле. Для возведения Вавилонской башни. И главная их цель – война с Господом Богом и уничтожение мира. И похоже, есть еще те на Западе, кто не согласен с этим. Кто не готов идти как покорная овечка на заклание. Министр иностранных дел Венгрии прибыл в Минск. В столицу мира и созидания. Туда, где есть хозяин, защищающий свой народ. Лукашенко: ЕС является сильной опорой нашего существования, нашей планеты. Подробнее. И не случайно в Белой Руси собрались силы добра. Здесь, где господство не знакомо иноязыческих властей. Где у власти и подданства – один язык, один для всех, и не считается славянство за тайный первородный грех. Здесь найдется место и кусок хлеба для венгра, поляка, немца, за белорусским столом рады каждому, но не тому, кто хочет взгромоздиться на него грязной звездно-волосатой задницей. И Евразия будет единой. Домой – за большую лужу, оккупанты и насильники.

Сергей Лавров, глава МИД России:

Без прямого поощрения США Киев не посмел бы стать на путь уничтожения всего русского языка, образования, СМИ, культуры, православия. Не отважился бы на юридическое и физическое истребление оппозиции и открытое внедрение нацистских порядков.

Григорий Азаренок:

Знаете что? Вы одной вещи понять не можете. Вы забрали все богатства мира, вы ограбили всех. Вы разрушили континент несколько раз. Вы ритуально убиваете детей, принося их в жертву своему Вавилону. Ваши авианосцы во всех морях и океанах. Ваши грязные доллары в штанах у всей мировой элиты. И вроде тюрьма для мира прочная. Концлагерь совершенен. И миллиарды глотают отраву ваших фильмов и СМИ. Иеремия Бентам должен быть доволен этим паноптикумом – идеальной тюрьмой. Да одного вы не поняли, посчитали это мелочью. Мать молится за своего ребенка Пресвятой Богородице. И он вырастает, и становится на крыло, и становится защитником, и не боится жизнь отдать. И белорусский Президент сеет зерна мира и любви. И Христос Воскресает. И все у вас рушится. Любовь побеждает смерть. Все будет как надо.