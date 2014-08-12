Провалившие дело руководители не смогут занять высокие должности ни в государственных, ни в частных структурах Беларуси

Новости Беларуси. Высокие должности ни в государственных, ни в частных структурах не смогут занять провалившие дело руководители.

В Беларуси готовится Декрет, который поставит точку в бесхозяйственности и безответственности на предприятиях и в местной вертикали власти. Проект документа 12 августа обсуждали у главы государства.

Президент настаивает на повышении исполнительской дисциплины не только топ-менеджеров, но и рядовых сотрудников. В Декрете пропишут единый подход и для госструктур, и для частников.

Именно тема бесхозяйственности в последнее время всплывает достаточно часто. Примеров безалаберности, безответственности руководителей и специалистов хватает. Тема набила оскомину. Президент неоднократно напоминал о том, что порядок должен быть и дисциплина на всех предприятиях, заводах, агрокомбинатах. И в этом вопросе пришла пора поставить точку.

Ситуация не критична. Но чего только стоят последние резонансные примеры бесхозяйственности.

Это один из примеров, который подготовил госконтроль к серьезному разговору об отношении к работе. По поручению президента специалисты проверили 358 предприятий АПК. Без нареканий осталось только 48. В основном нарушения мелкие и не влияют на качество самой продукции. Но в трех случаях руководителей пришлось привлечь к административной ответственности. В Минском районе частник хранил колбасу вот таким образом, в нерабочем контейнере. А на рабочем столе — договора на поставки в столичные супермаркеты.

Дмитрий Хвойницкий, заместитель начальника отдела комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Предписанием санитарных служб была утилизирована почти тонна уже готовых колбасных изделий, потому что невозможно было определить, из какого они были сделаны сырья.

О порядке на предприятиях в последнее время говорят часто. В целом ситуация не критична, но громких примеров хватает. Причем, на уровне крупных предприятий. Работу Слуцкого мясокомбината пришлось приостановить, чтобы обеспечить с элементарные санитарные нормы. Бардак на пляжах Минского моря: скажите, кто в начале сезона был не в курсе такой ситуации? В августе навели порядок за два дня. Казалось бы, мелочи, но из них состоят и условия жизни, и экономика страны.

Деревообработка. Огромные суммы вложены в модернизацию, но элементарная безответственность не только топ-менеджеров, но и рабочих стопорит проекты.

После повторной проверки «Борисовдрева» Госконтроль констатирует: даже в результате помощи государства в виде необходимой древесины проблемы решаются слабо.

Или вот, переработка. Настоящие завалы разгребали на Слуцком мясокомбинате. Президент раскритиковал заводчан за бардак. Работу предприятия даже приостановили.

А ведь все эти недостатки в итоге сказываются в целом на экономике страны. Эффективностью в таком случае и не пахнет.

Возмущение президента вызвала и банальная, казалась бы, ситуация с востребованными в жару местами отдыха на Минском море. В итоге взялись и навели там порядок за 2 дня.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня не сам факт даже больше всего бесхозяйственности и бардачности возмущает порой, а возмущает бездеятельность. Вот, то, что можно сделать буквально за несколько суток, за двое-трое, мы не делаем годами. Надо было дважды президенту кулаком стукнуть, образно говоря, и упомянуть о своем поручении, чтобы за сутки привели побережье Минского моря в более-менее нормальное состояние. Так а почему раньше это не сделали? Вы все ждете, пока президент где-то протопает по тропинке и даст указания или потребует навести порядок? Вот это наше истинное отношение к исполнению своего государственного долга. А после этого все кричат, что зарплата малая. Так за что платить деньги?

Первый спрос за состояние дел и кадры, конечно же, с руководителей всех уровней.

Александр Лукашенко:

Руководитель обязан отвечать за общее состояние дел на вверенном ему участке работы или предприятии без всяких исключений. От выполнения доведенных заданий до безопасности работников, порядка в цехах, во дворе, на складах, в том числе за благоустройство своей и прилегающей территории. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей нерадивый руководитель должен неотвратимо понести серьезное наказание. Лица, которые скомпрометировали себя, не должны иметь возможность в дальнейшем трудоустроиться на руководящие должности. Введение ограничения на назначение таких лиц вплоть до запрета для определенных категорий – это жесткая мера, но другого выхода нет, если хотим навести порядок в стране.

За последние два года себя дискредитировали 16 руководителей, за что были исключены из кадрового реестра главы государства. В 2014 году таких управленцев уже 13. Еще сотня человек выпали из «кадрового хранилища» регионов.

Александр Лукашенко:

Мне докладывают, что примеров повторного назначения таких лиц на руководящие должности (как в государственные, так и в частные структуры) предостаточно. Подчеркиваю: речь идет не только о том, что этот руководитель уволенный не может работать на государственных должностях, но и в частную структуру он устроиться руководителем тоже не может, потому что зачастую мы наблюдаем случаи, когда он работает на государственной службе и уже у него готовы несколько коммерческих структур, куда он спокойно может уйти, в частные структуры, и жить спокойно. То есть, работая на государственной службе, он не на государство работал, а сам на себя, создавая так или иначе эти частные структуры. Поэтому здесь лазейка тоже закрывается. Такую порочную практику никто в стране терпеть не будет. Я предупреждаю: потворство и пересаживание с места на место проваливших дело быть не должно. Это касается всех руководителей: и гражданских, и людей в погонах. Без исключения.

Одно из поручений президента – органы местной власти должны более тщательно подбирать кадры. Мол, вы сами в ответе за тех, кого выдвинули и наняли на работу. Причем строгий подход в вопросах искоренения бесхозяйственности и укрепления дисциплины на производстве должен быть и для госструктур, и для частников.

Александр Лукашенко:

Мы, конечно, повышаем здесь требовательность к руководителям, специалистам и так далее, но надо иметь в виду, что и руководитель должен иметь аналогичные права по отношению к своим подчиненным. Потому что даже в советские времена частенько бывало: с руководителя три шкуры снимают, а он не может спросить как следует, особенно в последние годы существования Советского Союза, а он не может со своих подчиненных спросить. И отсюда происходило разрушение трудового коллектива, организации и нарушение трудовой дисциплины. Поэтому надо посмотреть в этой части на наше законодательство. Ко всем должны быть равные требования. От рабочего крестьянина до руководителя любого ранга и любого уровня.

У Госконтроля по вопросам бесхозяйственности и беспорядка претензии не только к деревообработке и предприятиям химической сферы. Есть вопросы к лесной отрасли, организациям, которые работают с конфискатом.

Мониторинг контролеров показал, что расхожее мнение «частник навел бы здесь порядок» не подтверждается на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый заместитель председателя Госконтроля Леонид Анфимов рассказал, что подобных примеров хватает и в пищепроме, и на селе.

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Были проверены три частные фирмы по переработке мяса: общество с ограниченной ответственностью «МПФ», совместное общество с ограниченной ответственностью «Георгий и сыновья» и частное торговое производственное унитарное предприятие «Вианарда групп» Минского района. Картинки, которые мне показали, еще жестче, чем те, которые мы сняли на Слуцком мясокомбинате. Такое впечатление сложилось, что мы проверили не колбасное производство, а ферму по выращиваю опарышей. Триллер можно было бы снимать. Конечно, деятельность предприятий по нашему требованию была приостановлена.

Ответом на все эти вопросы должен стать Декрет с рабочим названием «Об усилении борьбы с бесхозяйственностью и повышения требований к руководящим кадрам всех уровней». Проект представляет глава президентской Администрации Андрей Кобяков.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Декретом вводятся запрет и ограничения назначения на руководящие должности лиц, дискредитировавших себя на прежнем месте работы. Предлагается запретить назначение таких лиц на должности, включенные в кадровый реестр главы государства, Правительства, исполкомов, в течение пяти лет со дня их увольнения. По сути, не дискредитирующими основаниями увольнения остаются только увольнения по соглашению сторон, по истечению контракта и по объективным обстоятельствам. Например, переезд, болезнь, ликвидация организации. За подмену оснований увольнения (например, увольнение по соглашению сторон работника, устроившего пьянку на рабочем месте) руководители будут привлекаться к ответственности, вплоть до увольнения. Таким образом, пресекается распространенное в настоящее время замалчивание руководителями организаций допущенных подчиненными нарушений трудовой дисциплины.

Cпрос с управленцев будет жестче. Декрет, как сито, отфильтрует горе-руководителей. Если проштрафившийся управленец будет претендовать на должность, не включенную в кадровый реестр, его назначение станет возможным после предоставления характеристики с предыдущего места работы и согласования с местным исполкомом.

И, возможно, такие истории, как, например, с «Борисовдревом» останутся только в архивах.

Алексей Мартиненок, СТВ (архив):

Предприятие освоило только половину средств, выделенных на модернизацию и к приезду высоких гостей представляло собой лишь жалкое подобие Потемкинской деревни.

Алексей Мартиненок, СТВ (2014 год):

Сейчас мы находимся практически на том же самом месте недоброй славы предприятия. Утром был дождь, но как видите, и в туфлях можно нормально пройти. Более того, всего за полгода на Борисовдреве удалось организовать и запустить новое спичечное и фанерное производства.

Цех по производству МДФ каждый день успешно выдает продукт, который разъезжается по всему миру. Со сбытом проблем никаких: результат того, что продукт качественный.

Начал работу и новый цех по производству спичек. В общем, предприятие постепенно обретает новую форму. Наполеоновских планов в Борисове строить не принято: наверстать упущенное и все-таки закончить затянувшуюся модернизацию — задача номер один.

Андрей Егоров, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Борисовдрев»:

Мы работаем семь дней в неделю. И в субботу, и в воскресенье. Делаем сетевые графики со строителями, проектировщиками. И работники предприятия прилагают усилия для помощи и строителям, и в монтажных работах.

Дело за результатом. Надо показать экономическую эффективность инвестиций. Это и есть главный критерий хорошей работы любого госпроизводства. Детальные методы оценки труда руководителей теперь тоже есть. Ожидается, что новый декрет вступит в силу уже к концу 2014 года.

После обсуждения норм будущего Декрета решено его доработать. В документе должны найти баланс между интересами директората и работников.

Александр Лукашенко:

Руководителей нужно встряхнуть на полную катушку, дав им жесткие и всеобъемлющие права для исполнения своих функциональных обязанностей и спроса с подчиненных. Права они должны иметь. Поэтому еще раз повторяю: если где-то мы увидим, что они будут наказываться за любой проступок, а не будут иметь прав по отношению к своим подчиненным, которые обязаны исполнять все это, тогда это будет пустой Декрет. И этот документ не должен быть пугалом в руках Президента или еще у какого-то одного органа. В этом документе, прежде всего, каждый руководитель (от председателя райисполкома до премьер-министра) должен видеть инструмент наведения порядка.

Президент поручил представить ему готовый вариант декрета к концу третьего квартала, чтобы, пройдя все процедуры, к концу 2014 года он вступил в силу.