В ЖЭСах Беларуси появятся хаус-мастера, а к 2017 году планируют уйти от перекрестного субсидирования в ЖКХ

Новости Беларуси. Оптимизация структуры, сокращение затрат на услуги и борьба с правонарушениями. Рабочая группа по проблемам ЖКХ 12 августа подвела итоги.

Первые рекомендации уже воплощены в нормативные акты и дают результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из новинок – в ближайшее время в ЖЭСах всей страны появятся хаус-мастера. В Минске этот опыт уже используется и получил положительную оценку.

Андрей Шорец, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Рабочий, который прошел переобучение и теперь совмещает функции и электрика, и сантехника, и столяра, и плотника. Объем работы у него увеличился, но и заработная плата у него возросла где-то в 1,3-1,5 раза. Это также стимулирует людей к сохранению на рабочем месте, остановке текучести кадров. Мы говорим о том, что за счет оптимизации предприятий, за счет сокращения дублирующих функций мы в первую очередь сокращаем административно-управленческий персонал.

Впрочем, сокращать будут не только лишний руководящий состав, но и непрофильные объекты и функции. В некоторых районах на балансе ЖКХ числятся убыточные предприятия. Дальнейшее обслуживание их возможно, но на платной основе, чтобы дополнительная нагрузка не ложилась на население.

К 2017 году планируют уйти от перекрестного субсидирования в ЖКХ. Новые финансовые условия в отрасли будут учтены уже при составлении бюджета на следующий год.

Сергей Ровнейко, начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы сделали предварительные расчеты и вышили на возможную экономию средств в размере около двух триллионов рублей. По 64 организациям, которые мы проверили в рамках работы рабочей группы, было установлено всех различных необоснованных затрат на сумму 150 млрд рублей. Большое количество для отрасли преступлений коррупционной направленности. Это недопустимо. Естественно, это основной бич, который необходимо искоренить кардинально.