Лукашенко: Беларусь приветствует рассудительную позицию руководства Египта по ключевым глобальным проблемам

С национальным праздником, Днем революции, поздравил Александр Лукашенко президента и народ Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь гордится устойчивыми дружественными связями с этой страной и приветствует сбалансированную, рассудительную позицию руководства по ключевым глобальным проблемам, отметил глава государства. Также президент выразил надежду на скорую встречу с египетским лидером.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Договоренности, которые были достигнуты нами на высшем уровне в прошлые годы, заложили надежную основу белорусско-египетских отношений. Убежден в необходимости дальнейшего динамичного расширения сотрудничества во всех отраслях. В этой связи надеюсь на встречу с вами в Каире или Минске для обсуждения актуальных вопросов. Считаю, что доверительные и содержательные контакты позволят вывести наше двустороннее взаимодействие на новую высоту.