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Лукашенко: Беларусь приветствует рассудительную позицию руководства Египта по ключевым глобальным проблемам

23 июля 2023 07:20
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С национальным праздником, Днем революции, поздравил Александр Лукашенко президента и народ Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь гордится устойчивыми дружественными связями с этой страной и приветствует сбалансированную, рассудительную позицию руководства по ключевым глобальным проблемам, отметил глава государства. Также президент выразил надежду на скорую встречу с египетским лидером.

Лукашенко: Беларусь приветствует рассудительную позицию руководства Египта по ключевым глобальным проблемам-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Договоренности, которые были достигнуты нами на высшем уровне в прошлые годы, заложили надежную основу белорусско-египетских отношений. Убежден в необходимости дальнейшего динамичного расширения сотрудничества во всех отраслях. В этой связи надеюсь на встречу с вами в Каире или Минске для обсуждения актуальных вопросов. Считаю, что доверительные и содержательные контакты позволят вывести наше двустороннее взаимодействие на новую высоту.

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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